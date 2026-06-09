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Raccordo Salerno-Avellino: l’appello per avviare i lavori senza ulteriori ritardi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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raccordo Salerno-Avellino
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Il raccordo autostradale Salerno-Avellino continua a essere al centro dell’attenzione per la sua attesa e necessità di ammodernamento. Da anni, infatti, il progetto di allargamento delle corsie di questa arteria strategica per la Campania è inserito nella programmazione nazionale, ma ad oggi i lavori non sono ancora iniziati. La situazione ha suscitato l’intervento di Luigi Vicinanza, rappresentante della Filca Cisl, che ha espresso un forte appello affinché si pongano fine ai continui rinvii che hanno caratterizzato l’iter di approvazione del progetto.

L’importanza del raccordo Salerno-Avellino non può essere sottovalutata: esso rappresenta una delle principali vie di comunicazione tra il capoluogo salernitano e l’entroterra, facilitando non solo il trasporto di merci, ma anche la mobilità dei cittadini. Tuttavia, la sua attuale configurazione non è più in grado di soddisfare le esigenze di traffico, con conseguenti problemi di congestione e sicurezza.

Il progetto di allargamento, avviato nel 2001, ha subito numerosi ritardi dovuti a un iter burocratico complesso e a un susseguirsi di rinvii che hanno frustrato le aspettative di chi vive e lavora nella zona. Vicinanza ha sottolineato come sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, esortando le istituzioni a dare priorità a questo intervento infrastrutturale. “Basta rinvii, ora è il momento di agire”, ha dichiarato, evidenziando l’urgenza di un intervento che potrebbe portare benefici significativi non solo per la viabilità, ma anche per l’economia locale.

Le infrastrutture rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo di un territorio, e il raccordo Salerno-Avellino non fa eccezione. Il suo potenziamento potrebbe contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando la sicurezza stradale. Inoltre, un raccordo più efficiente potrebbe favorire l’attrazione di investimenti e il potenziamento del commercio locale, creando nuove opportunità di lavoro.

In questo contesto, è fondamentale che le istituzioni locali e nazionali collaborino per superare le difficoltà burocratiche che hanno finora ostacolato l’avvio dei lavori. La comunità attende con ansia un segnale concreto di impegno da parte delle autorità competenti, affinché si possa finalmente dare il via a un progetto che rappresenta una priorità per il territorio.

In conclusione, l’appello di Vicinanza è un richiamo alla responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo decisionale. La realizzazione dell’allargamento del raccordo Salerno-Avellino non è solo una questione di infrastrutture, ma un passo fondamentale verso un futuro migliore per la provincia di Salerno e per i suoi abitanti.

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