Infinito – Estate 2026, Raf live a Maiori il 20 agosto

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre e in attesa dell’uscita del suo nuovo disco prevista per il prossimo autunno, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con “INFINITO – ESTATE 2026”, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione MOMY RECORDS.

 

Vero e proprio evergreen che continua a emozionarci, Infinito è uno dei brani “manifesto” della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista, padre del pop in Italia, tra le voci e firme più belle e rappresentative della canzone italiana, dedicherà al suo pubblico un viaggio musicale che scandisce le tappe significative del suo percorso artistico fino al capitolo più recente, quello sanremese.

“INFINITO – ESTATE 2026” sarà: il 16 luglio a Capurso (BA) per Multiculturita Summer Festival; il 18 luglio a Carovigno (BR) per Arena 30/40; il 1 agosto al Forte di Bard a Bard (AO); il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste, per Trieste Estate 2026; il 6 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI); l’8 agosto al Parco della Repubblica di Sirolo (AN); l’11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per Dream Pop Festival; il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) per Etna in Scena il 14 agosto al Teatro di Acri ad Acri (CS) per l’Estate Acrese; il 18 agosto a Presicce-Acquarica (LE) per il Festival “I colori dell’olio”; il 20 agosto  a MAIORI (SA) Anfiteatro Porto Turistico NUOVA DATA; il 22 agosto a Marina di Pietrasanta (Lu) per La Versiliana Festival; il 30 agosto al Teatro Romano di Verona; il 1 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza per Vicenza Festival; il 13 settembre a Poggio Arena Live di Poggio Renatico (FE); il 19 settembre al Palaterni di Terni per Tributo d’autore; il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo (FC).

 

Il prossimo autunno invece Raf sarà nei palazzetti con “INFINITO – Palasport 2026”: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

 

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

 

Un nuovo capitolo live per Raf, che fa seguito alla straordinaria esperienza sanremese in cui l’artista ha emozionato con una ballad romantica e autobiografica – scritta insieme al figlio Samuele Riefoli, che ha anche firmato la regia del videoclip – e che anticipa l’uscita del suo nuovo disco di inediti.

 

Ora e per sempre (Warner Records / Warner Music Italy) è una confessione sincera trasformata in musica: racconta la storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni ’80 e che continuano a vivere insieme, confrontandosi  con un mondo che è completamente cambiato e che loro non avrebbero mai potuto immaginare così; non è dunque solo una canzone, ma anche un insieme di fotogrammi di vita che prendono forma attraverso parole cariche di verità.

Stavo pensando al testo del brano quando da un cassetto è spuntato un biglietto ritagliato da un vecchio quaderno con le pagine ingiallitericorda RafEra la mia promessa di matrimonio scritta a macchina dal prete, in spagnolo, perché sposai Gabriella nel 1996 a Campo Florido, un piccolo villaggio vicino l’Avana. La promessa chiudeva con: hasta que la muerte nos separe. Io in quel frangente la trovai un po’ malinconica, quindi la cancellai e la cambiai scrivendo con la matita, sullo stesso biglietto: ahora y para siempre”.

 

Con Ora e per sempre Raf al Festival di Sanremo tra i big per la quinta volta: la prima nel 1988 con Inevitabile follia, poi nel 1989 con Cosa resterà degli anni ‘80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Nel 1987 ha scritto insieme a Umberto Tozzi e a Giancarlo Bigazzi Si può dare di più, brano vincitore del Festival e interpretato dal trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

 

Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni. Questa è la potenza della musica di Raf, cantautore, autore e compositore raffinato che negli anni si è sempre distinto per una scrittura autentica e originale, nonché per una straordinaria e fresca capacità interpretativa.

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