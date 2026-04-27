Condilomi: diagnosi, trattamento e prevenzione. L’intervista alla Dott.ssa Alessia Maiorino

I condilomi acuminati rappresentano una delle manifestazioni più diffuse dell’infezione da Papillomavirus umano (HPV), una condizione spesso sottovalutata ma che merita attenzione clinica e intervento tempestivo.

Per approfondire l’argomento, abbiamo intervistato la Dott.ssa Alessia Maiorino, dermatologa specializzata in dermatologia clinica e medicina estetica, che ogni giorno si confronta con questa problematica nel suo studio.

Dottoressa Maiorino, cosa sono esattamente i condilomi e come si manifestano?

“I condilomi acuminati sono lesioni cutanee benigne causate da alcuni ceppi del Papillomavirus umano. Si presentano generalmente come piccole escrescenze della pelle o delle mucose, con una superficie irregolare e un aspetto che può ricordare quello di un cavolfiore.

Possono comparire nell’area genitale, perianale e, in alcuni casi, anche in altre sedi. Spesso sono asintomatici, ma in alcune situazioni possono provocare prurito, fastidio o disagio, soprattutto dal punto di vista psicologico.”

Quanto è importante intervenire tempestivamente?

“È fondamentale. Anche se si tratta di lesioni benigne, i condilomi tendono ad aumentare di numero e dimensione nel tempo se non trattati. Inoltre, rappresentano una fonte di contagio.

Una diagnosi precoce permette di intervenire in modo più semplice, rapido ed efficace, evitando trattamenti più complessi e riducendo il rischio di trasmissione del virus.”

Quali sono oggi i trattamenti più efficaci per l’asportazione dei condilomi?

“Oggi disponiamo di diverse opzioni terapeutiche, ma il trattamento più efficace resta quello ablativo, ovvero la rimozione diretta delle lesioni.

Tra le tecniche più avanzate utilizziamo il laser CO₂ medicale, che consente di vaporizzare il tessuto colpito in modo estremamente preciso. È una tecnologia che offre numerosi vantaggi: riduce il sanguinamento, limita il danno ai tessuti circostanti e favorisce una guarigione più rapida.

Esistono anche altre metodiche, come la crioterapia o la diatermocoagulazione, ma il laser rappresenta spesso la scelta più efficace, soprattutto nei casi più estesi o recidivanti.”

Come si svolge il trattamento con laser CO₂?

“Si tratta di una procedura ambulatoriale, eseguita in anestesia locale. Il trattamento è rapido e generalmente ben tollerato dal paziente.

La durata dipende dal numero e dalla dimensione delle lesioni, ma nella maggior parte dei casi si parla di pochi minuti. Dopo la seduta, il paziente può tornare alle normali attività, seguendo alcune semplici indicazioni per la gestione della zona trattata.”

Ci sono tempi di recupero o effetti collaterali?

“Dopo il trattamento è possibile avvertire un lieve fastidio o una sensazione di bruciore, ma si tratta di sintomi temporanei che si risolvono in pochi giorni.

È importante seguire le indicazioni del dermatologo per favorire una corretta cicatrizzazione e ridurre il rischio di infezioni o complicanze.”

È possibile che i condilomi si ripresentino?

“Sì, è possibile. Il virus HPV può rimanere latente nell’organismo anche dopo la rimozione delle lesioni visibili.

Per questo motivo è fondamentale associare al trattamento un adeguato follow-up dermatologico. I controlli periodici permettono di intercettare eventuali recidive nelle fasi iniziali e intervenire tempestivamente.”

Parliamo di prevenzione: cosa possono fare i pazienti?

“La prevenzione è un aspetto chiave. L’utilizzo del preservativo riduce il rischio di trasmissione, anche se non lo elimina completamente.

Un ruolo molto importante è svolto dalla vaccinazione anti-HPV, oggi raccomandata sia per le donne che per gli uomini. Inoltre, è fondamentale sottoporsi a controlli regolari, soprattutto in presenza di lesioni sospette.”

Quando è consigliabile rivolgersi a un dermatologo?

“Consiglio sempre una visita specialistica alla comparsa di qualsiasi lesione sospetta nell’area genitale o perianale. Spesso i pazienti tendono a rimandare per imbarazzo, ma è importante superare questo ostacolo.

Una diagnosi precoce consente di risolvere il problema in modo semplice e veloce, evitando complicazioni.”

Qual è il messaggio finale che vuole lasciare ai lettori?

“I condilomi sono una condizione molto comune e trattabile. Non bisogna avere timore o vergogna: rivolgersi a uno specialista è il primo passo per affrontare il problema in modo efficace.

Oggi, grazie alle tecnologie avanzate come il laser CO₂, possiamo garantire trattamenti sicuri, rapidi e con ottimi risultati.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare lo studio della Dottoressa Alessia Maiorino ai seguenti contatti:

+39.3513623663 (anche WhatsApp)

www.alessiamaiorino.com

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