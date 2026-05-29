Al Castello Macchiaroli di Teggiano storia e musica sabato 6

Sabato 6 giugno dalle ore 15.30, al Castello Macchiaroli di Teggiano va in scena una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Vallo di Diano.

Concerto in abiti d’epoca

L’evento, promosso dalla Fondazione Monte Pruno e dalla Banca Monte Pruno, in collaborazione con Falaut Afi Ets, unirà la magia della rievocazione storica alla raffinatezza di un concerto di musica classica eseguito in abiti d’epoca.

Teggiano rappresenta uno dei borghi medievali più affascinanti del Mezzogiorno, custode di una memoria storica straordinaria e di vicende che ancora oggi rivivono tra le sue mura. Un patrimonio unico che continua a richiamare visitatori, studiosi e appassionati di cultura.

Hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare all’iniziativa anche le associazioni culturali “Parco Storico Sichelgaita”, “Hortus Magnus” e “50&Più”, che prenderanno parte alla visita guidata organizzata grazie alla collaborazione di Gisella Macchiaroli del Castello Macchiaroli.

La presentazione

Alla presentazione del concerto interverranno Michele Albanese, presidente della Banca Monte Pruno, e Antonio Mastrandrea, presidente della Fondazione Monte Pruno. Non mancheranno momenti di sorpresa e animazione culturale, realizzati grazie all’intervento della presidente della Pro Loco di Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.

«Ci sono luoghi che custodiscono l’anima più autentica di un territorio. Teggiano, con il suo Castello e le sue tradizioni, è uno di questi – ha dichiarato Michele Albanese, presidente Bcc e Fondazione Monte Pruno – Come Banca Monte Pruno e Fondazione Monte Pruno crediamo sia importante sostenere iniziative che valorizzano cultura, storia e identità del Vallo di Diano. Questa giornata sarà un’occasione di incontro tra memoria, arte e senso di appartenenza, perché custodire le proprie radici significa costruire un futuro più forte per le nostre comunità, soprattutto per i giovani».

La scelta di Teggiano e del Castello Macchiaroli

A fargli eco Anna Malesci, direttore artistico musicale della manifestazione: «La realizzazione di questo evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico del territorio valdianese. La scelta del Castello Macchiaroli di Teggiano quale sede dell’iniziativa nasce dalla volontà di coniugare l’eccellenza musicale con uno dei luoghi simbolo della memoria storica del Mezzogiorno. Attraverso l’esibizione dei Solisti dell’Orchestra Caracciolo, impreziosita dall’utilizzo di abiti d’epoca, si intende offrire al pubblico un’esperienza culturale di elevato profilo artistico, capace di creare un dialogo armonico tra musica, storia e identità territoriale. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio costituisce un elemento fondamentale per la crescita e la diffusione di iniziative di qualità, in grado di rafforzare il valore della nostra tradizione storica e artistica».

«Teggiano è un borgo che vive della sua storia ogni giorno – dice Concetta Maria Cantelmi, presidente Pro Loco Teggiano – Portare la musica classica e la rievocazione medievale dentro le mura del Castello Macchiaroli significa dare voce al nostro passato e aprirlo a chi vuole conoscerlo. Come Pro Loco siamo orgogliosi di collaborare con Fondazione Monte Pruno, Banca Monte Pruno e Falaut Afi Ets per trasformare questa giornata in un’esperienza che unisce cultura, bellezza e comunità».

Il programma

Si parte alle ore 15.30 con la visita guidata al Castello. Alle 16.30 la presentazione ufficiale dell’evento culturale a cura della Fondazione Monte Pruno, della Banca BCC Monte Pruno, della Pro Loco Teggiano e di Falaut Afi Ets. A seguire (alle ore 17) concerto di musica classica tenuto dai “Solisti dell’Orchestra Caracciolo”.

In programma: J. Haydn: Divertimento in Sib Magg. F. Danzi: Quintett op.56 N.1 in Sib Magg. J Ibert: 3 Pièces brèves. G. Bizet: Carmen Suite. Fantasia Napoletana.

Possibile prenotare il posto per il concerto al numero whatsapp 330706864

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