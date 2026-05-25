De Luca si riprende Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio per Rai, a Salerno il candidato progressista Vincenzo De Luca risulta in nettissimo vantaggio e potrebbe essere eletto sindaco già al primo turno. Con una copertura del campione pari all’80%, De Luca è accreditato di una forchetta compresa tra il 56% e il 60%.

Gli altri candidati

Molto più indietro i due principali sfidanti:

  • Gherardo Maria Marenghi (centrodestra)
  • Franco Massimo Lanocita (M5s–Avs)

Entrambi vengono stimati in una forchetta tra il 14% e il 18%, un divario che — secondo gli exit poll — appare ampio, ma che potrà essere confermato solo dallo scrutinio ufficiale.

Prudenza sui dati

Gli exit poll forniscono una prima indicazione di tendenza, ma non rappresentano risultati definitivi. Per conoscere l’esito reale della competizione sarà necessario attendere lo spoglio delle schede e la successiva certificazione ufficiale.

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