Sbandieratori di Cava ricevuti in Vaticano da Papa Leone

Una giornata storica che rimarrà impressa nella memoria e nel cuore dell’associazione: nella mattinata di mercoledì 20 maggio, gli Sbandieratori e Musici “Città Regia” di Cava de’ Tirreni sono stati ricevuti in udienza pubblica da Sua Santità Papa Leone XIV a Piazza San Pietro, a Roma.

L’emozionante incontro con il Santo Padre è arrivato in un momento di straordinaria importanza per il sodalizio metelliano perché coincide con le celebrazioni per il trentennale dalla fondazione del gruppo.

All’evento – coronato dalla benedizione del Gonfalone – ha preso parte una nutrita delegazione di 75 persone, composta da sbandieratori, musici e dai giovanissimi della sezione “Under”, accompagnati per l’occasione da una rappresentanza di genitori.

L’incontro con il Pontefice corona tre decenni dedicati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

L’emozione per questo traguardo è tutta nelle parole della guida dell’associazione, che ha voluto dedicare questo momento a chi, negli anni, ha reso possibile la nascita e la crescita di questa realtà.

“È stata una grande emozione – ha spiegato la coordinatrice organizzativa di “Città Regia”, Antonella Palumbo – In quel momento ho pensato da dove il gruppo era partito e dove è arrivato grazie a trent’anni di passione e impegno che cerchiamo di trasmettere anche alle nuove leve. Ogni giorno lavoriamo per consentire ai giovani di crescere nella cultura della bellezza, che viene anche dalla cura della nostra storia e delle nostre tradizioni. Radici che ci legano al passato, ma che sono anche il nostro trampolino verso il futuro, così come lo desideriamo per chi continuerà questo sogno nato trent’anni fa”.

Il pellegrinaggio romano rappresenta solo uno dei momenti salienti di questo trentennale, che vede il gruppo “Città Regia” proiettato verso il futuro, confermandosi un solido punto di riferimento sociale e culturale per i giovani e per l’intera città di Cava de’ Tirreni.

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