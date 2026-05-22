Salotto musicale di Nevile Reid, Blow Up Percussion in concerto

La terza edizione del Salotto musicale di Nevile Reid prosegue con un appuntamento dedicato alla ricerca sonora e alla musica contemporanea.

Blow Up Percussion

Venerdì 22 maggio alle ore 17.30, nella suggestiva Sala Teatro di Villa Rufolo, sarà protagonista l’ensemble romano dei Blow Up Percussion, tra le realtà più interessanti del panorama percussionistico europeo.

Il concerto, intitolato “Millennium Canticles”, propone un percorso immersivo attraverso quattro composizioni del nuovo millennio che esplorano il suono come memoria, materia ritmica e rito contemporaneo. Un programma intenso e visionario che attraversa linguaggi diversi, mantenendo al centro la forza evocativa della percussione e la continua trasformazione del gesto sonoro.

Il programma

Ad aprire il concerto sarà …as the memory of it di Francesco Antonioni, pagina costruita su risonanze fragili e dinamiche sospese, dove il suono sembra emergere dal ricordo stesso della propria presenza. Seguirà Third Coast Lullaby di Hans Thomalla, composizione caratterizzata da pulsazioni mobili e atmosfere cangianti, quasi oniriche, affidate al dialogo costante tra i quattro interpreti.

La tensione sonora crescerà con Dark Full Ride pt. 1 di Julia Wolfe, un intenso continuum ritmico costruito su quattro set di piatti, capace di trasformare la ripetizione in energia fisica e ipnotica. A chiudere il programma sarà Millennium Canticles di Missy Mazzoli, ispirato alla dark comedy Mr. Burns: un lavoro che intreccia memoria collettiva, cultura pop e ritualità immaginaria in una narrazione sonora sospesa tra ironia e inquietudine.

Blow Up Percussion

Fondato a Roma nel 2012, Blow Up Percussion è formato da Flavio Tanzi, Aurelio Scudetti, Pietro Pompei e Alessio Cavaliere. L’ensemble si distingue per la costante attenzione all’innovazione e per un’attività che unisce interpretazione del repertorio contemporaneo e collaborazioni con compositori, ensemble e artisti internazionali.

Con questo sesto appuntamento, la rassegna promossa dalla Fondazione Ravello conferma la propria vocazione ad attraversare generi e linguaggi differenti, offrendo al pubblico esperienze musicali innovative e di alto profilo artistico.

L’accesso è gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo per i non residenti.

www.villarufolo.it; prenotazioni@villarufolo.it; tel. 089 857621

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