Rosacea e capillari visibili: “Il laser oggi permette di migliorare rossore e couperose in modo efficace”. L’intervista alla dermatologa Alessia Maiorino

Rossore persistente, couperose, capillari evidenti sul viso e sensazione di calore cutaneo sono problematiche molto diffuse, soprattutto tra le persone con pelle sensibile. In molti casi si tratta di manifestazioni legate alla rosacea, una patologia infiammatoria cronica che tende a peggiorare nel tempo se non trattata correttamente.

Negli ultimi anni, l’evoluzione delle tecnologie dermatologiche ha introdotto trattamenti laser sempre più precisi ed efficaci per migliorare l’aspetto della pelle e ridurre la visibilità dei capillari dilatati.

Per approfondire l’argomento abbiamo intervistato la Dott.ssa Alessia Maiorino, dermatologa specializzata in dermatologia clinica e medicina estetica.

Dottoressa Maiorino, che cos’è la rosacea?

“La rosacea è una patologia infiammatoria cronica della pelle che colpisce prevalentemente il viso, in particolare guance, naso, mento e fronte. Si manifesta con rossore persistente, vampate improvvise, capillari visibili e, in alcuni casi, anche con papule e pustole simili all’acne.

È una condizione molto frequente e spesso viene sottovalutata nelle fasi iniziali, quando il rossore compare solo occasionalmente.”

Quali sono le cause della rosacea?

“Le cause precise non sono ancora completamente definite, ma sappiamo che esiste una predisposizione individuale associata ad una particolare sensibilità vascolare e infiammatoria della pelle.

Esistono poi diversi fattori che possono peggiorare il quadro clinico:

esposizione al sole

sbalzi termici

stress

alcolici

cibi piccanti

bevande molto calde

cosmetici aggressivi

fumo

Molti pazienti riferiscono anche una sensazione di pelle che ‘brucia’ o che si arrossa facilmente.”

Quando compaiono i capillari visibili sul viso?

“I capillari dilatati, chiamati teleangectasie, rappresentano una delle manifestazioni più comuni della rosacea e della couperose. Si tratta di piccoli vasi sanguigni superficiali che diventano progressivamente visibili sulla pelle.

All’inizio il rossore può essere temporaneo, ma con il passare del tempo tende a diventare stabile e persistente.”

Quando è indicato il trattamento laser?

“Il laser è indicato soprattutto nei pazienti che presentano:

rossore diffuso persistente

capillari o teleangectasie del viso

Il trattamento laser permette di agire selettivamente sui vasi sanguigni dilatati senza danneggiare i tessuti circostanti.

Oggi le tecnologie dermatologiche consentono di ottenere risultati molto naturali e progressivi, migliorando l’uniformità della pelle e riducendo l’impatto estetico del rossore.”

Come funziona il trattamento laser per rosacea e capillari?

“Il laser emette una specifica lunghezza d’onda che viene assorbita dall’emoglobina presente nei piccoli vasi sanguigni. In questo modo si ottiene una chiusura selettiva del capillare senza danneggiare la pelle circostante.

Il trattamento è rapido e generalmente ben tollerato. Dopo la seduta può comparire un lieve arrossamento temporaneo e un lieve edema della zona trattata che tende a risolversi rapidamente.”

Quante sedute sono necessarie?

“Dipende dalla situazione clinica del paziente, dall’estensione della couperose e dalla quantità di capillari presenti.

In alcuni casi bastano poche sedute per ottenere un miglioramento evidente, mentre nei quadri più marcati può essere necessario un percorso più graduale.

È importante sottolineare che la rosacea è una patologia cronica: il laser migliora notevolmente il quadro clinico e l’aspetto estetico, ma è fondamentale anche seguire una corretta skincare e ridurre i fattori che favoriscono le riacutizzazioni.”

Il laser elimina definitivamente la rosacea?

“No, il laser non ‘guarisce’ definitivamente la rosacea perché si tratta di una condizione cronica e multifattoriale. Tuttavia rappresenta uno dei trattamenti più efficaci per controllare rossore e teleangectasie e migliorare significativamente la qualità della pelle.

L’obiettivo è ridurre i sintomi, migliorare il comfort cutaneo e prevenire il peggioramento del quadro clinico.”

Quali precauzioni bisogna seguire dopo il trattamento?

“Dopo il laser è fondamentale:

evitare esposizione solare diretta

utilizzare protezione solare alta

evitare fonti di calore intense

utilizzare prodotti delicati e lenitivi

Una corretta gestione post-trattamento aiuta la pelle a rigenerarsi più rapidamente e contribuisce a mantenere i risultati nel tempo.”

Quanto è importante la visita dermatologica?

“È fondamentale. Non tutti i rossori del viso sono rosacea e non tutti i capillari visibili devono essere trattati nello stesso modo.

La visita specialistica permette di distinguere la rosacea da altre condizioni dermatologiche, valutare il grado di infiammazione e individuare il trattamento più indicato per ogni paziente.”

Secondo la Dott.ssa Alessia Maiorino, intervenire precocemente è spesso la strategia migliore: “Molte persone convivono per anni con rossore e couperose pensando che siano semplicemente caratteristiche della pelle. In realtà oggi disponiamo di tecnologie dermatologiche avanzate che permettono di migliorare notevolmente l’aspetto della cute e il benessere del paziente.”

Ringraziamo la dottoressa Alessia Maiorino per le preziose informazioni che ci ha fornito.

Studio Medico Dermatoligico dott.ssa Alessia Maiorino

via Via Vincenzo Schiavo, 7 – 84128 – Salerno (SA)

📱prenotazione visite: +39.3513623663 (anche WhatsApp)

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