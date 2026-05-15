Premio Nazionale Scena Teatro, venerdì 22 Palazzo Sant’Agostino

Una celebrazione dell’arte e della cultura: ritorna a Salerno il Premio Nazionale Scena Teatro 2026, promosso da Scena Teatro Management.

La nona edizione del prestigioso riconoscimento che premia artisti, attori, personaggi che si sono distinti nel mondo dello spettacolo, del teatro, della musica, dei linguaggi multimediali e del giornalismo, sarà ospitata nella Sala Bottiglieri, sede istituzionale della Provincia di Salerno venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18.

Direzione artistica Antonello De Rosa

Il Premio, con la direzione artistica di Antonello De Rosa – regista, drammaturgo e fondatore di Scena Teatro – rappresenta il momento centrale della rassegna invernale “Il Gioco Serio del Teatro – Il filo fragile e indispensabile della cultura”, che si è snodata nell’ultimo anno tra Salerno e la suggestiva cornice del Castello Macchiaroli di Teggiano.

Un’idea, nata nel 2018 da Antonello De Rosa e dal Direttore Organizzativo di Scena Teatro Pasquale Petrosino, per diffondere l’esperienza artistica attraverso le testimonianze e il talento di personaggi illustri che si sono distinti nel panorama nazionale, lasciando tracce indelebili nella cultura italiana.

Una serata dedicata all’eccellenza artistica e all’impegno culturale. Storie di ispirazione e di incoraggiamento di chi ha creduto nelle proprie idee o di innovatori che hanno cambiato il mondo dell’arte, del cinema, della regia, offrendo uno sguardo contemporaneo, pur preservare la grande identità e il patrimonio del nostro Paese.

Dichiarazioni

Antonello De Rosa

«Il Premio Scena Teatro nasce per un motivo ben preciso, ovvero offrire un riconoscimento nazionale a tutti quegli operatori, quegli artisti si distinguono durante l’anno, non per le repliche degli spettacoli, ma per l’organizzazione e l’umanità che mettono all’interno della loro professione, che è una cosa non scontata – esordisce il patron Antonello De Rosa – Fin dalla prima edizione, si propone come forma di riscatto sociale per quegli artisti che hanno subito situazioni poco piacevoli, ma ce l’hanno fatta, emergendo attraverso il proprio talento e la determinazione di non arrendersi. L’arte che salvifica: è questo che fa la differenza. Scena Teatro riconosce l’umanità all’interno dell’artisticità».

Pasquale Petrosino

La peculiarità del Premio è ricercare il dettaglio e la differenza qualitativa che rende un evento davvero differente. «In questi anni hanno ricevuto il Premio nomi importanti della tv, del cinema e del teatro, come Pino Strabioli, Vladimir Luxuria, Nadia Rinaldi, Peppe Lanzetta, Lucia Sardo, Josephin Alessi, Francesco Testi, Cristina Donadio, Giorgio Borghetti e tantissimi altri.

Persone che con la cultura e con il teatro lavorano professionalmente – sottolinea Pasquale Petrosino – Nasce nel 2028 con una sinergia d’intenti tra me, Antonello, il direttivo di Scena Teatro e il dialogo proficuo instaurato con l’allora assessora alle Politiche giovanili e dell’Innovazione del Comune di Salerno, Mariarita Giordano, che è stata madrina del Premio, la quale ha sposato e abbracciato l’iniziativa, in quello che si è tramutato in un legame di profonda amicizia e stima.

Quest’anno abbiamo voluto istituzionalizzare l’evento, in un luogo simbolo come il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, perché il premio, cresciuto negli anni, è diventato un appuntamento consolidato e atteso con ansia.

L’arte ha il potere straordinario di saper raccontare e decifrare il presente: è specchio dei tempi e veicolo di crescita dei territori. Attraverso questo riconoscimento alla creatività e al talento, desideriamo promuovere le avanguardie, la nuova drammaturgia, le produzioni artistiche sperimentali, oltre che favorire l’aggregazione e la socializzazione».

LA DIREZIONE ARTISTICA.

Antonello De Rosa classe 1973 è un drammaturgo, regista, attore e formatore teatrale. Nella sua Salerno fonda nel 2003 uno dei poli formativi laboratoriali più accreditati del centro e sud Italia – Scena Teatro, che conta quasi 300 allievi – con sedi in Salerno, Teggiano, Roma e Catania. Nominato ambasciatore del teatro sociale nel mondo, Antonello De Rosa rappresenta uno dei massimi esponenti della Nuova Drammaturgia teatrale Napoletana. Grandissimo amico dell’intellettuale Andrea Camilleri, calca la scena teatrale da ben oltre 38 anni. Pluripremiato vanta collaborazioni con i massimi esponenti del mondo culturale e televisivo.

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