McDonald’s Job Tour, la tappa di Vibonati

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Martedì 5 maggio si è svolto il McDonald’s Job Tour di Vibonati, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. 

Presso l’Hotel Orion di Villammare in via C. Pisacane (Villammare), hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono lavorare nel nuovo ristorante della città.

McDonald’s cerca 45 persone per il nuovo ristorante

McDonald’s è alla ricerca di 45 persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante.

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

McDonald’s Job Tour a Vibonati

La tappa del Job Tour ha dato il via al percorso di ricerca e selezione del personale per entrare a far parte del team del ristorante McDonald’s di prossima apertura a Vibonati, che si aggiungerà agli altri 11 ristoranti già presenti in provincia di Salerno. Durante la giornata, i primi oltre 80 candidati hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale e di incontrare e confrontarsi con i dipendenti di altri ristoranti.

Lavorare in McDonald’s

Queste nuove posizioni rientrano nel piano di crescita nazionale, che anche quest’anno prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. McDonald’s conta ad oggi oltre 800 ristoranti in tutta la Penisola, dove lavorano 40.000 dipendenti, che ogni giorno servono più di un milione di persone.

Un ambiente inclusivo che garantisce a tutti le medesime opportunità di crescita: il 60% dei dipendenti è rappresentato da donne che sono il 50% degli store manager, mentre il 60% dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è studente. Un’opportunità di lavoro stabile e concreta, dove il 95% delle persone è assunto con contratto stabile.

La formazione

Grazie ad un programma di formazione da due milioni di ore all’anno, McDonald’s garantisce a tutte le sue persone un percorso strutturato, volto a valorizzare i propri talenti e a fornire tutti gli strumenti necessari per permettere a ciascuno di crescere in azienda.

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