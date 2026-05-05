Il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, nominato “Socio Onorario” del “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati”.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, il professor Virgilio D’Antonio, è stato nominato Socio Onorario del “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati”. Ad apporre con orgoglio lo spillino del Club rotaractiano sul bavero della giacca del Rettore e a consegnargli la pergamena, sulla quale era scritta la motivazione dell’onorificenza: “Per la sua leadership, per l’impegno nel servizio e per la dedizione agli ideali del Rotary “ è stato il giovane presidente del “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati”, Vincenzo Guglielmelli, in occasione dell’incontro organizzato presso il “San Severino Park Hotel” di Mercato San Severino insieme al “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” presieduto da Vittorio Villari, in interclub con il “Rotary Club Battipaglia” presieduto da Luigi Bisaccia; “Rotary Club Campagna Valle del Sele” presieduto da Francesco Micocci, e “Rotary Club Eboli”, presieduto da Elio Rocco. Il Presidente Vincenzo Gulielmelli ha ricordato che il “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati” è l’unico Club Rotaract Universitario presente all’interno del “Distretto Rotaract 2101”, diretto dal Rappresentante Distrettuale Catello Fontanella, e auspicato una sempre più assidua collaborazione tra il Club rotaractiano e l’Università di Salerno:” Questa sera inizia un nuovo percorso di collaborazione che sicuramente si svilupperà nel tempo e che sarà continuato dai presidenti del Club che seguiranno, a partire da Mattia Manzo, attuale Vicepresidente del Club, che sarà il presidente del Club nel prossimo anno sociale”. l Rettore ha espresso gratitudine per l’onorificenza ricevuta e sottolineato l’importante lavoro che i Club Rotary e Rotaract svolgono sul territorio salernitano:” Sto cercando di instaurare un dialogo con le diverse realtà rotariane salernitane che svolgono un’importante azione sociale, di grande impatto sul territorio. La mia presenza qui vuole far sentire viva e forte la dinamica di relazione con un Ateneo come il nostro che è un Ateneo territoriale per eccellenza”. Ad introdurre l’intervento del rettore è stato il Professor Antonino Sessa, Past President del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” che ha evidenziato il lavoro svolto fino ad ora dal Magnifico Rettore:” Sta dando una svolta a quella che è la figura del Rettore: non chiuso in una torre d’avorio, ma presente quotidianamente, sia all’interno del Campus universitario, sia sul territorio”. Dopo i saluti del presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” Vittorio Villari, che ha ricordato le origini del Rettore:” È nato a Salerno, ma forte è il suo legame con il territorio della Valle dell’Irno: parte della sua famiglia ha origini nella zona di Penta e di Fisciano”. Il Rettore Virgilio D’Antonio, che è il più giovane Rettore d’Italia, grazie anche ad alcune slide proiettate dal Socio del Club Donato Loria, ha parlato delle prospettive future dell’Università di Salerno, partendo dal dialogo con il territorio:” Stiamo cercando di investire, rafforzare e ricomporre il legame con Salerno, abbracciando tutta la provincia, a partire da queste aree che sono immediatamente prossime al Campus di Fisciano”. Il Rettore D’Antonio ha ricordato che l’Università di Salerno, ha circa quarantamila iscritti e sta attraversando un processo di rinnovamento importante:” Siamo la seconda Università della Campania, una delle principali Università del Mezzogiorno e una delle principali realtà di ricerca e di didattica a livello nazionale. Abbiamo diciassette Dipartimenti che sono ai primi posti per la loro attività di ricerca scientifica di eccellenza: abbiamo dei laureati di eccellenza richiestissimi nel mondo del lavoro: in Italia e all’estero. Siamo un grande ateneo ma possiamo ambire a diventare un Mega Ateneo: un’Università moderna, dinamica, giovane; che si impegna a preparare le nuove generazioni creando un ponte tra presente e futuro; un’Università che sappia accompagnare i propri studenti nel mondo del lavoro: che li aiuti a diventare imprenditori di sé stessi, consentendo loro di guardare alle nuove tecnologie di avanguardia e di attendere il futuro con fiducia: il futuro non è qualcosa che accade , ma qualcosa che va costruito”. A proposito di nuove tecnologie il Rettore ha confermato che a breve sarà installato, nella ex libreria Ruggiero del Campus di Fisciano, un computer quantistico: “Uno dei più importanti e potenti d’Europa e del mondo, nell’ambito del progetto “Quantum Valley” che ci consentirà di creare il primo centro italiano di calcolo quantistico. Potrà essere un volano di sviluppo non solo per l’Università di Salerno, ma per tutto il territorio Campano e del Mezzogiorno: un investimento importante che, naturalmente, toccherà anche i territori della Valle dell’Irno”. il Professor Virgilio D’Antonio, che si è insediato il sette novembre del 2025, è un giurista: insegna Diritto Privato Comparato, Diritto Comparato dell’Informazione e della Comunicazione, Diritto delle nuove tecnologie e Ordinamento sportivo e diritto comparato dello sport, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno. È anche membro del Collegio di Garanzia del CONI. Il Magnifico Rettore ha confermato che ci sarà una sede dell’Università nell’ex Tribunale di Salerno:” Questo è un progetto che dovrebbe concretizzarsi nel prossimo anno. L’Università è di Salerno e deve rivendicare con vigore il suo rapporto con la città che deve essere biunivoco: l’Università si arricchisce nel rapporto con la città, con il territorio, e Salerno può ambire finalmente a diventare “Città Universitaria” e sentirsi orgogliosa della sua Università. Non vogliamo più essere percepiti come un non luogo, un corpo estraneo della nostra città: vogliamo essere una parte integrante del suo tessuto culturale, umano ed economico”. A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, è stato l’Assistente del Governatore Alfredo Marra che ha sottolineato l’importanza di creare un rapporto di osmosi tra Rotary e Università di Salerno:” Il Rettore parla molto di Salernitanità e far avvicinare l’Università alla città di Salerno può creare un volano di cultura, può creare l’entusiasmo giusto”. Sono intervenuti per un saluto i presidenti che hanno aderito all’iniziativa: la dottoressa rotariana Rosaria Bruno, e il Past Governor Marcello Fasano, Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo. Aniello Palumbo

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