 “Rotary Club Salerno Picentia” e “Toastmasters Salerno” insieme per “Comunicare meglio il bene”.

“Rotary e Toastmasters sono due associazioni che hanno oltre cento anni di storia: La collaborazione tra Rotary International e Toastmasters International è nata nel 2019 grazie al Presidente Internazionale del Rotary Mark Daniel Maloney che comprese l’importanza di aiutare i soci rotariani a diventare più efficaci come relatori, comunicatori e leader: soprattutto per comunicare meglio il bene e le attività di servizio. Essere rotariani oggi non è soltanto fare del bene ma è anche saperlo comunicare, divulgare. Bisogna pensare a Toastmasters come ad una vera e propria palestra dove invece di allenare il nostro corpo alleniamo la nostra capacità di parlare in pubblico (public speaking), sia per vincere la paura di parlare in pubblico, sia per acquisire gli strumenti per esprimersi nel modo più efficace e in qualsiasi situazione: al lavoro, all’università, a scuola, o in qualsiasi altra organizzazione. Il Rotary ha dei sogni che se però non sappiamo comunicare agli altri rischiano di rimanere chiusi in un cassetto. Toastmasters è la chiave che serve per aprire il cassetto dei sogni. Insieme, Rotary e Toastmaster sono costruttori di sogni”. A spiegare gli obiettivi di Toastmasters e di quanto sia stato importante creare una collaborazione con il Rotary è stata la dottoressa Giuliana Moscati, socia rotariana, Presidente Nominata del “Rotary Club Salerno Picentia”, Presidente di “Toastmaster Salerno” e Presidente della “Commissione Distrettuale Rotary – Toastmasters” che ha creato il format “Porta il metodo Toastmasters nel tuo Club” grazie al quale è stata portata una riunione Toastmasters in una conviviale Rotary organizzata, presso l’Hotel Mediterranea, insieme al “Rotary Club Salerno Picentia” presieduto dal dottor Lucio Bojano che nel corso della serata ha presentato un nuovo socio del Club, il dottor Piero Trezza che è stato spillato dal Past Governor e Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo, e Past President di “Toastmasters Salerno”, Marcello Fasano, che ha fondato a Salerno, nel 2021, il “Toastmaster Club”:” Tutto è nato perché sono una persona curiosa: mi piace esplorare, scoprire cose nuove. Sfogliando una rivista rotariana internazionale scoprii “Toastmasters International” che è un’associazione educativa internazionale nata negli Stati Uniti nel 1924 e che oggi è presente in oltre 130 Paesi, con più di 16.000 club e oltre 350.000 soci. Il Rotary International, invece, è stato fondato il 23 febbraio 1905 a Chicago, Illinois, per iniziativa dell’avvocato Paul Harris e oggi conta oltre 1,2 milioni di soci e più di 35.000 club in 200 nazioni del mondo. Compresi l’importanza di Toastmasters per il Rotary e che era la strada giusta per imparare come comunicare le proprie idee. L’obiettivo di Toastmasters è offrire ai suoi soci l’opportunità di migliorare la capacità di parlare in pubblico, di sviluppare la propria leadership e allenare l’improvvisazione, in un contesto di divertimento e supporto reciproco”. Marcello Fasano durante la serata ha ricoperto due ruoli: quello di Grammarian, che controlla l’uso della lingua italiana, della grammatica, l’uso dei congiuntivi, della sintassi e quello di Ah Counter: che monitora le pause udibili, gli intercalari e i riempitivi del discorso (come “ah”, “ehm”, “beh”, “sai”, “cioè”) utilizzati dagli oratori. Ha anche ricordato la parola del giorno che era “Insieme”. Dopo la presentazione della serata da parte del “Toastmaster of the day”, ruolo ricoperto da Giuliana Moscati, che ha anche presentato il tema della serata “Comunicare meglio il bene. L’alleanza Rotary – Toastmasters”, la Vicepresidente del “Toastmasters Club”, Virgilia Remolino, Past President del “Rotary Club Campagna”, che durante la serata ha ricoperto il ruolo di “General Evaluator”, ha spiegato l’organizzazione del meeting Toastmasters:” La serata è organizzata in tre momenti: la parte con i discorsi preparati o speech che questa sera sarà soltanto uno, quello di Noemi Taccarelli; ci sarà poi la parte dei discorsi improvvisati o Table Topics e la parte dedicata alle valutazioni che non sono mai giudizi, ma pareri che hanno l’obiettivo di aiutare i soci a migliorarsi. Per questo le valutazioni si concentrano sempre sui punti di forza e sulle aree di miglioramento”. Il Past President di “Toastmasters Salerno” Fabrizio Moscati, socio del “Rotary Club Salerno”, che ha ricoperto il ruolo di “Timer e di “Table topics evaluator” ha spiegato quanto sia importante saper parlare agli altri:” Bisogna acquisire competenze che spaziano dall’uso della voce, la vocal varaity; alla gestualità: il movimento del corpo, il body language. Imparare facendo, questo è il mantra di Toastmasters “. Lo speach della serata è stato affidato a Noemi Taccarelli che nel suo discorso, durato esattamente sei minuti, ha spiegato come catturare l’attenzione in un discorso e come mantenerla:” I primi secondi sono fondamentali per catturare l’attenzione: bisogna subito andare al dunque senza prendersi in preamboli comunicare subito il nostro messaggio nel più breve tempo possibile in modo coinciso e chiaro. È importante anche il tono della nostra voce che non deve essere mono tono ma variare nel corso dell’esposizione”. I table topics sono stati affidati al “Table Topics Master” Andrea Carraro, socio del “Rotary Club Salerno”, che ha scelto degli argomenti originali e stimolanti grazie ai quali ha coinvolto alcuni soci rotariani per improvvisare in due minuti una storia che rispettasse il tema assegnato. Hanno partecipato i soci: Virginia Corvino, Maddalena Pezzotti, Walter Iannizzaro, Lucio Bojano, Carla Sabatella e il nuovo socio del Club rotariano: Piero Trezza che ha vinto grazie al suo divertente speech. Aniello Palumbo

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