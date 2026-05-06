Sicurezza trasporti, riattivato tavolo in Prefettura

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei trasporti pubblici locali salernitani.

Martedì mattina, in Prefettura, si è svolto un incontro definito “cruciale” dagli stessi partecipanti: un tavolo di confronto voluto dal Prefetto per affrontare in modo organico il tema delle aggressioni al personale del TPL, fenomeno tornato a crescere negli ultimi mesi.

Al tavolo erano presenti le organizzazioni sindacali FILT‑CGIL, FIT‑CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, i vertici di Busitalia e SITA, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Regione Campania.

Un tavolo tecnico rilanciato dopo il 2025

L’incontro segna la riattivazione del tavolo tecnico sulla sicurezza avviato nel 2025 e ora rilanciato con l’obiettivo di definire misure più incisive e coordinate. I sindacati hanno ribadito la necessità di un cambio di passo: “La sicurezza deve essere un argomento fondamentale nell’ottica della crescita del settore”, hanno sottolineato, chiedendo interventi strutturali e monitorati nel tempo.

Le misure illustrate dalle aziende di trasporti

Busitalia e SITA hanno presentato una serie di azioni già avviate o in fase di implementazione:

  • formazione specifica per il personale sulla gestione delle situazioni critiche
  • campagne informative rivolte all’utenza
  • report trimestrali sugli episodi di aggressione
  • valutazioni sull’introduzione di videosorveglianza e dash‑cam a bordo dei mezzi

Secondo le aziende, i primi risultati mostrano una riduzione degli episodi più gravi, ma il quadro resta delicato.

Sindacati: “Fenomeno non superato, serve un salto di qualità”

Le sigle sindacali riconoscono i progressi, ma invitano a non abbassare la guardia: “Gli interventi messi in campo hanno prodotto primi effetti, ma il fenomeno non è superato. Serve un salto di qualità nelle politiche di prevenzione”.

Particolare attenzione è stata posta alle tratte più esposte, soprattutto quelle legate ai flussi turistici verso la Costiera Amalfitana, dove si registrano criticità ricorrenti.

Il ruolo della Prefettura e della Regione

Il Prefetto si è impegnato a convocare un tavolo monotematico con le amministrazioni locali per affrontare le aree più sensibili e garantire un coordinamento costante delle attività di monitoraggio.

La Regione Campania, rappresentata dall’assessore ai Trasporti Mario Casillo, ha confermato investimenti nel rinnovo del parco autobus e nell’introduzione progressiva di sistemi avanzati di sicurezza e videosorveglianza.

“La sicurezza non è un costo, ma una necessità”

Le organizzazioni sindacali mantengono alta la pressione: “Ogni aggressione è un fatto inaccettabile, che chiama in causa l’intero sistema. La sicurezza non può essere considerata un costo da inserire a bilancio, ma una necessità imprescindibile per garantire dignità al lavoro, qualità del servizio e crescita ordinata del TPL”.

L’impegno comune resta quello di vigilare sull’attuazione degli interventi e continuare a rappresentare le esigenze dei lavoratori del comparto.

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