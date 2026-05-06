Vendite al dettaglio: trimestre in crescita, trainano alimentari e tecnologia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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A marzo 2026 le vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, sono in aumento sia in valore (+0,8%) sia in volume (+0,7%). Andamenti positivi simili si registrano per le vendite dei beni alimentari (+0,9% in valore e +0,5% in volume) e per quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,7% e +0,9%).

Incremento vendite I trimestre 2026 in valore e volume

Nel primo trimestre del 2026, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio vedono un incremento in valore (+0,6%) e in volume (+0,2%). La crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari (+0,9% in valore e +0,1% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,6% e +0,3%).

Crescita 3,7% rispetto a 2025

Su base tendenziale, a marzo 2026, le vendite al dettaglio registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari (+4,3% in valore e +1,5% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +3,3% e +2,7%).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+8,6%) mentre il calo più consistente si registra per Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-1,3%).

Rispetto a marzo 2025, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per tutte le forme distributive: la grande distribuzione (+3,7%), le imprese operanti su piccole superfici (+3,1%), le vendite al di fuori dei negozi (+3,4%) e, in modo più significativo, il commercio elettronico (+11,2%).

Il commento

A marzo 2026, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio sono in crescita, in valore e in volume, per entrambi i settori merceologici.

Anche nel complesso del primo trimestre dell’anno si assiste a un’evoluzione congiunturale positiva, più accentuata per il valore delle vendite rispetto a quanto si osserva per i volumi. In termini tendenziali, il valore delle vendite al dettaglio aumenta per tutte le forme distributive, con una crescita particolarmente sostenuta per il commercio online.

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