Vita da Barboni & Friends, domenica 31 Cilento Outlet

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Domenica 31 Maggio 2026 il Cilento Outlet di Eboli ospiterà “Vita da Barboni & Friends”, il 1° Raduno di Cani da Compagnia di Piccola Taglia, un evento gratuito dedicato agli amanti degli amici a 4 zampe.

La manifestazione prenderà il via dalle ore 9:00 e coinvolgerà numerosi proprietari di cani provenienti da tutta la Campania, con una giornata dedicata alla socializzazione, al divertimento e alla condivisione tra appassionati.

Protagonisti dell’evento saranno Barboncini, Maltesi, Bassotti, Bulldog, Jack Russell, Chihuahua, Pinscher, Volpini di Pomerania e tante altre razze da compagnia. Saranno ammessi anche meticci di piccola taglia fino a 5 kg.

Nel corso della giornata si svolgeranno raduni dedicati alle varie razze, passeggiate e sfilate all’interno del Cilento Outlet, contest social, momenti di incontro tra appassionati e un’area stand con aziende del settore pet care, alimentazione e benessere animale.

Tra i partner presenti all’evento figurano Farmina, Prolife, Exclusion, Farmitaly, Fluidopet, Beefrì, Antide, Vita Nuova, Il Persiano, Aribechic, Marcantuono, Il Riposo di Snoopy e diverse realtà dedicate al mondo pet, della toelettatura e dei servizi per animali.

Sarà inoltre presente il Centro Cinofilo Il Tirreno, che curerà attività cinofile e momenti dedicati ai cani all’interno della dog area immersa nel verde.

L’iscrizione all’evento è gratuita e consentirà ai partecipanti di ricevere gadget e omaggi fino ad esaurimento scorte.

Per partecipare è possibile compilare il modulo online disponibile al link:

https://forms.gle/sQswedFvvtiyWcJQ7

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