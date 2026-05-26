Traffico internazionale di droga, Gdf arresta 8 persone

Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, unitamente al personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della DDAA della Procura, nei confronti di diversi soggetti, cui sono contestati i reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

L’indagine riguarda un sodalizio criminale dedito all’importazione in Italia, per il tramite di vettori marittimi, di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dal Sud America; è emerso, infatti, che gli indagati hanno realizzato diverse operazioni di importazione di ingenti quantitativi di cocaina; alcuni indagati, inoltre, hanno posto in essere furti di imbarcazioni nel porto di Salerno anche al fine di effettuare l’esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall’Estero.

Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro oltre 180 kg di cocaina, transitati presso lo scalo marittimo salernitano.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che il provvedimento cautelare oggi eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e, comunque, è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.

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