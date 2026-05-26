Costiera, nuovi sindaci a Maiori e Positano, Amalfi conferma Milano

La Costiera Amalfitana esce dalle urne con un quadro politico nitido: continuità ad Amalfi, cambiamento a Maiori e Positano. Tre scenari diversi che ridisegnano gli equilibri amministrativi della Divina.
Amalfi: Daniele Milano trionfa con quasi l’80%
Ad Amalfi il risultato è stato schiacciante. Il sindaco uscente Daniele Milano conquista il terzo mandato consecutivo, confermando un consenso personale e politico ormai consolidato.
- Lista “Liberi”: 2.135 voti – 79,43%
- Lista “Casa Comune” (Antonella Franzese): 553 voti – 20,57%
Un divario netto, evidente sin dalle prime schede scrutinate, che certifica la fiducia dei cittadini nel progetto amministrativo portato avanti negli ultimi dieci anni.
Per celebrare la vittoria, è prevista alle 20:00 una festa in Piazza Municipio, dove sostenitori e cittadini saluteranno l’avvio del nuovo mandato.
Maiori: Gianpiero Romano nuovo sindaco, Capone sconfitto di misura
A Maiori gli elettori hanno scelto il cambiamento. Il medico di base Gianpiero Romano è il nuovo sindaco, al termine di uno scrutinio serrato concluso alle 18.55.
- “Uniti per Maiori” (Romano): 1.807 voti – 51,44%
- “Forza Maiori Sempre” (Antonio Capone): 1.706 voti – 48,56%
Capone, sindaco uscente, manca così il terzo mandato consecutivo. Per Romano si apre invece la prima esperienza amministrativa alla guida della città.
L’affluenza si è attestata al 66,51%, leggermente inferiore al 68,99% delle precedenti comunali.
Positano: Gabriella Guida è la nuova sindaca
A Positano si cambia pagina. Gabriella Guida vince una sfida combattutissima contro Michele De Lucia, in un testa a testa durato fino alle ultime sezioni.
L’affluenza è stata altissima: 77,61%, sostanzialmente stabile rispetto al 77,44% della precedente tornata.
Subito dopo la vittoria, Guida ha affidato ai social il suo primo messaggio da sindaca:
«Abbiamo dimostrato che anche a Positano si può costruire una politica fatta di ascolto, presenza, idee e visione. Questa vittoria appartiene ai positanesi».
E ancora:
«Da oggi inizia una nuova responsabilità: trasformare questa energia in lavoro concreto per una Positano più vivibile, più trasparente e più vicina alle persone. Sarò la sindaca di tutti».
Ora si attende la composizione dei Consigli comunali
Concluse le operazioni di voto, l’attenzione si sposta ora sulla formazione dei nuovi Consigli comunali nei tre centri della Costiera. La distribuzione dei seggi definirà gli equilibri politici che accompagneranno Amalfi, Maiori e Positano nei prossimi cinque anni.
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