Fiera del libro e dell’Editoria ad Atrani, tutto pronto per la rassegna

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sarà un vero e proprio “happening “ culturale ,quello che si terrà ad Atrani nei giorni  di sabato 30 e domenica 31 maggio ad Atrani. Più di 20 case editrici e circa 50 scrittori da tutta Italia si daranno appuntamento nel meraviglioso borgo marinaro,  per presentare le ultime novità editoriali nazionali ed internazionali. Ma ecco il programma completo con gli ospiti :

PROGRAMMA FIERA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA AMALFICOAST-ATRANI  30 -31 MAGGIO 2026

GLI STAND SARANNO APERTI DALLE 10.00 ALLE 22.00

SABATO 30 MAGGIO MATTINA

ORE 10.00

APERTURA STAND ESPOSITIVI CON SALUTO ALLE CASE EDITRICI E AGLI OSPITI DEL SINDACO DI ATRANI MICHELE SIRAVO E DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI CON APERITIVO DI BENVENUTO

ORE 10.10

APERTURA AREA KIDS “ANNA TAGLIAFERRI E MIMMO ALEOTTI” CON BEAT BAND E RAGAZZI DELLE SCUOLE

ORE 10.20 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

AGENZIA PENSIERO CREATIVO ( CAMPANIA)

LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA PER RAGAZZI

ORE 10.40 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL

VITTORIO PERROTTA “LA COLLEZIONE DI UNA VITA NELLA VILLA ALESSANDRINA -L’ANTICA DIMORA SAVO, GIA’ ISTITUTO TURISTICO DI AMALFI”

ORE 11.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

GENNARO SANGIULIANO : “ IL SULTANO. LA VITA DI RECEP TAYYP ERDOGAN (MONDADORI – LE SCIE)

ORE 11.20 INCONTRO CON

ANSELMO PAGANI “ LIBRI E LIBERTA’ “ CON LUCIA FERRIGNO

ORE 11.40 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ANTONELLA D’UVA “TRAPPOLA DI LUCE” (AUTOPRODOTTO) – CAMPANIA

ORE 12.00 INCONTRO CON

ANNA MARIA IACOBACCI : LA CULTURA COME RISORSA, TRA PREMIO PINOCCHIO E PREMIO ATRANI CON MICHELE SIRAVO E ANTONIO DI GIOVANNI

ORE 12.20 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MARIACARLA PANARIELLO “LA ROSA DELL’ANIMA -UN VIAGGIO TRA PAGANESIMO E CRISTIANESIMO” (EFFETA’ ED.) – CAMPANIA

ORE 12.40 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

CARMINE LEO “RIAMARE” TORNARE A SENTIRE. STORIE DI COVID” ( DELTA 3 ED.) -CAMPANIA

ORE 13.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ANNA D’AURIA “NAYEF E NORAH. L’AMORE NON TACE” (CASA SANREMO ED.) -CAMPANIA

ORE 13.20 PRESENTAZIONE DEL LIBRO E ATTIVITA’

E – CAMPUS UNIVERSITA’ -CAMPANIA

ANNA MADDALENA ELVO “TRE LE ONDE DEL DIRE” (ASTRA ED.) – CAMPANIA

PIERPAOLO PERROTTI “ AGONIA” -BIP EDIZION I –( CAMPANIA)

MANUELA ROTILI “MADAME ADELE “ -RUPE MUTEVOLE ED. _ ( ABRUZZO)

 

SABATO 30 MAGGIO POMERIGGIO

ORE 14.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

FRANCESCO CORVINO “LA CHITARRA CON GLI ANIMALI” – OFFICINE ZEPHIRO -CAMPANIA

ORE 14.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

FEDERICO CORBERI “L’ALTRO UOMO” (ED .IL VIANDANTE)

ORE 15.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ATTILIO PEPE “UNA VITA DA SANTA” (GRAUS ED.) -CAMPANIA

ORE 15.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ADELE GRASSITO “COLLANA DI PERLE” ( SONIA DE MURTAS ED.) – CAMPANIA

ORE 15.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MARIANNA BORRIELLO “LA CINTURA DI ORIONE”. (TRANSEUROPA ED.) -CAMPANIA

ORE 16.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

DEDY LEONE “VIAGGIO NEL TUNNEL DEL NARCISISTA” (AMAZON) – TOSCANA

ORE 16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

 

ASSOCIAZIONE ISTITUTO CO.RI. – COMUNICAZIONE E RICERCHE – TOSCANA

” IO ME LA CAVO.RIFERIMENTI TEORICI ED ESEMPI LETTERALI DI PROBLEM SOLVING”-CAMPANO EDIZIONI

ORE 16.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MARIA ROSARIA PUGLIESE “ OMICIDIO AD ALTA QUOTA .L’INDAGINE DEL COMMISARIO NINO DE SANTIS ( FRILLI ED. GENOVA)

ORE 17.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LiBri” ( PUGLIA )

TINA DI LEO “UNA SECONDA VITA” – ( IL CUSCINO DI STELLE ED.) – CAMPANIA

 

ORE 17.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

NUNZIA MAZZEI “IL PESO DEL SILENZIO” (GIULIO PERRONE ED.) – CAMPANIA

ORE 17.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

EDIZIONI L’ARCA DI NOE’ (CAMPANIA)

ORE 18.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

SANDRA VEZZANI “CAMBIO DI PASSO” ( ALETTI ED.) – EMILIA ROMAGNA

ORE 18.30 PRESENTAZIONE LIBRO

ANTONELLA COLONNA VILASI “TACCUINO DI MARE E DI TERRA” (ANTIPODES CASA ED.) – LAZIO

ORE 18.50 PRESENTAZIONE LIBRO

OFFICINE ZEPHIRO (CAMPANIA)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE “OMBRE SULLA COSTA” – VOLUME 1- ‘O’ MUNACIELLO”

ORE 19.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

GALZERANO EDITORE (CAMPANIA)

“ATTILIO DE FEO .L’ESULE ANTIFASCISTA SPIATO DAL FRATELLO ”

ORE 19.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

PATRIZIA BONACA “ ECONOMIA E ANIMA ( ED. NISROCH) -LAZIO

ORE 19.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

GAETANINA LONGOBARDI “LA CERTOSA ABBANDONATA -STORIA DELLA GRANGIA DI ANGRI” (HOMOSCRIVENS ED.) – CAMPANIA

ORE 20.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

GIANNI MAURO “GUENDALINA NON SI VEDE E NON SI SENTE” ( IL PAPAVERO ED.) CON CONCETTA LAMBIASE

ORE 20.30 PRESENTAZIONE LIBRO

REGIONE TOSCANA

ELENA TEMPESTINI “ISOLE DECIDONO IL MONDO. GEOPOLITICA DELLE ISOLE E DEL POTERE GLOBALE” CON DANIELE CORSINI -ELISABETTA FAILLA -ANNA MARIA IACOBACCI GIOVANNI BERNABEI E LORELLA DI BIASE

ORE 20.50 PRESENTAZIONE LIBRO

REGIONE TOSCANA

GIOVANNI BERNABEI” ETTORE BERNABEI – DIARI- GLI ANNI DELLA GRANDE SPERANZA 1961/1965 ( RUBETTINO EDITORI)

21.10 INCONTRO CON

PINO STRABIOLI E PREMIAZIONE

A SEGUIRE SPETTACOLO MUSICALE FINALE CON LA BEAT BAND A CURA DELLA M° SERENA DELLA MONICA

 

DOMENICA 31  MAGGIO MATTINA

 

ORE 10.00 APERTURA STAND ESPOSITIVI

ORE 10.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MAURO UMILE/ VALERIA FATTORE  “IL GABBIANO DALLE ALI DI CARTONE” ( GRAUS ED.) – CAMPANIA

ORE 10.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ORIETTA BOSCH “OLGA DEGLI ELFI” (NUOVE EDIZIONI DELLE LAGUNA) – FRIULI VENEZIA GIULIA

ORE 10.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

IL SAGGIO CASA EDITRICE (CAMPANIA)

 

ORE 11.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LUISA PATTA “ UMANE TRAIETTORIE” – BOOK TRIBU’ ED.

ORE 11.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“IL BLOG DI SABRINA” . ( LAZIO)

“IL SIGNORE DEI LIVELLI “DI ENRICO SODANO

ORE 11.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

(DI LEANDRO EDITORI) – LAZIO

“IL MANAGER ETICO “DI MARIO CARPENTERI – (DI LEANDRO ED.)

ORE 12.1O PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MARIA TEDESCHI “TESSERE” (ROBIN ED.) – CAMPANIA

ORE 12.3O PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MARGHERITA BONFILIO “UNA RAGAZZA FUORI STAGIONE” ( COSTA ED.)

 

ORE 12.5O PRESENTAZIONE DEL LIBRO

SERINO ANTONIETTA “LE STANZE DELL’ANIMA” (CASA SANREMO EDIZIONI) – CAMPANIA

ORE 13.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

GIOVANNA MATTINO “BUONA PASQUA, SIGNOR UNGARETTI” ( EDDA ED.) – CAMPANIA

ORE 13.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

CASA EDITRICE “NIENTE CANZONI D’AMORE” -CAMPANIA

 

 

DOMENICA 31 MAGGIO POMERIGGIO

 

ORE 14.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

DANILO SALVATORI OTTOVOLANTE” ( ACCADEMIA UDS) -CAMPANIA

ORE 14.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

VIRGINIA VICINANZA “VI PRESENTO DIO…SE ESISTE” ( PATHOS ED. ) – LAZIO

ORE 15.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“NIBIRU EDIZIONI” – CAMPANIA

“ INFINITO LEOPARDI -VOL 5 “ A CURA DI AGOSTINO INGENITO

ORE 15.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

IVANA GIUGLIANO “CUPIDO E’ UN MALATO DI MENTE” (CASA EDITRICE VEDARIES) –  CAMPANIA

 

ORE 15.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ANDREA BRANCATO “POLVERE DI LUCE” ( IL QUADERNO ED.) –  CAMPANIA

ORE 16.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ANTONELLA ALARI ESPOSITO “ALBA”( IL QUADERNO ED.) -CAMPANIA

ORE 16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

GIOVANNA RISPOLI “HO DANZATO PIOGGIA E SOLE”( IL QUADERNO ED.) – CAMPANIA

ORE 16.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ARCI -POSTIGLIONE  (CAMPANIA)

DINO VINCENZO PTRONI / VINCENZO TAFURI” PINO DANIELE EMOZIOMNI SENZA TEMPO”

ORE 17.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

DIRITTO PIU’/ (JOY  EDIZIONI) -CAMPANIA

MARIA  ANGELA IOZZINO “DAL SEME AL FIORE ”

SALVATORE GENTILE -“LA RONCOLA”

ORE 17.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

VALENTINA DI GIOVANNI  “NUTRIZIONE E FERTILITA’ ” (ED . IL PAPAVERO) – CAMPANIA

ORE 17.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA

“LA SCANDERBEIDE”DI MARGHERITA SARROCCHI (XVII SEC) -ED. CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA-A CURA DI OLIMPIA GARGANO CON GIUSEPPE GARGANO E GIOVANNI CAMELIA

ORE 18.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LUCIA FERRIGNO “RUBRUM” – (CTL ED.) – (TOSCANA) CON ANSELMO PAGANI – GIOVANNI CAMELIA E GIUSEPPE GARGANO

ORE 18.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

CARLO DI LIETO “LEOPARDI SEGRETO” (CASA ED. GENESI) con AGOSTINO INGENITO, LUCIA FERRIGNO, GIOVANNI CAMELIA E GIUSEPPE GARGANO.

ORE 18.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ATTILIO PEPE “UNA VITA DA SANTA” (GRAUS ED.) -CAMPANIA

ORE 19.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

PIER LUIGI CELLI “LA VARIANTE ANIMA -Meditazione laica sulla salvezza dell’impresa”  ( CITTA’ SOLIDALE -SCUOLA DELL’UMANO )

ORE 19.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

VINCENZO TAFURI “FIORI DI LIMONI, AMALFI E I SUOI DINTORNI” ( GRAUS ED. ) -CAMPANIA

 

ORE 19.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LORENZO PELUSO “29 PAROLE E 30 STORIE” (GAGLIARDI ED.) – CAMPANIA

ORE 20.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

PIERPAOLO PERROTTI “AGONIA” (BIP EDIZIONI) -CAMPANIA

ORE 20.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

PIETRO VUOLO “DAL LATO DEL MARE” ( GRAUS ED.) -CAMPANIA

ORE 20.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

FRANCESCO ABATE  “EUDEMONIA” ( ATILE CASA ED.) – CAMPANIA

ORE 21.10  PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MAURIZIO D’ELIA “ ERA ( FORSE) UN GIORNO DI CRISI” -CAMPANIA

ORE 21.30

SALUTI FINALI E PREMIAZIONE OSPITI:

GIOVANNI BERNABEI, ANSELMO PAGANI, VITTORIO PERROTTA, ELENA TEMPESTINI, ANNAMARIA IACOBACCI, GIANNI MAURO,ELISABETTA FAILLA.

A SEGUIRE

SPETTACOLO MUSICALE “ I FIGLI DEL VESUVIO” DEL M° ENRICO DELLA MONICA

Gli ospiti

Gli ospiti presenti alla fiera,saranno ,Pino Strabioli, Pier Luigi Celli, Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci , Giovanni Bernabei ,Gianni Mauro, Anselmo Pagani ,Elena Tempestini ,  Elisabetta Failla  e l’imprenditore Vittorio Perrotta. . La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura , Il Maggio dei Libri, Centro per il Libro e la Cultura  della Regione Campania, Regione Toscana, Provincia di Salerno.

Alla Fiera del Libro e dell’Editoria -AmalfiCoast-Atrani,vi sarà un’ “AREA KIDS”, dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo AleottiLa direzione artistica e l’organizzazione della Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani è affidata ad Antonio di Giovanni

La manifestazione aderisce a “Posto Occupato”  campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne e contro tutte le violenze di genere 365 giorni l’anno

Sponsor e partnership

Sponsor della fiera: Pasticceria Tirrena (Cava de’Tirreni), Pasticceria Carrano (Cava de’ Tirreni), MI.CA. Recapiti (Nocera Inferiore), Alfieri Immobiliare ( Atrani), ICHOR Artlab & Gallery (Atrani), Farmacia “ALA” ( Atrani), Ristorante “ Il Veliero “ ( Atrani) – TECNA Impianti radianti s.r.l.( Cava de’ Tirreni), Pasticceria “Gambardella” –(Minori), Bar Ristorante  Pizzeria “Il Birecto” ( Atrani), Bar “La Risacca”- Wines & Spirits ( Atrani), Pescheria “ Il Doge”-Atrani,Ristorante “Le Palme” -Atrani, Bar Gelateria “Eco del Mare “ (Vietri sul Mare), Ristorante “ Le Arcate” (Atrani)., Ceramiche “ L’Archetto” di Francesco Raimondi ( Vietri sul mare).

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