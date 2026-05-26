Fiera del libro e dell’Editoria ad Atrani, tutto pronto per la rassegna

Sarà un vero e proprio “happening “ culturale ,quello che si terrà ad Atrani nei giorni di sabato 30 e domenica 31 maggio ad Atrani. Più di 20 case editrici e circa 50 scrittori da tutta Italia si daranno appuntamento nel meraviglioso borgo marinaro, per presentare le ultime novità editoriali nazionali ed internazionali. Ma ecco il programma completo con gli ospiti :
PROGRAMMA FIERA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA AMALFICOAST-ATRANI 30 -31 MAGGIO 2026
GLI STAND SARANNO APERTI DALLE 10.00 ALLE 22.00
SABATO 30 MAGGIO MATTINA
ORE 10.00
APERTURA STAND ESPOSITIVI CON SALUTO ALLE CASE EDITRICI E AGLI OSPITI DEL SINDACO DI ATRANI MICHELE SIRAVO E DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI CON APERITIVO DI BENVENUTO
ORE 10.10
APERTURA AREA KIDS “ANNA TAGLIAFERRI E MIMMO ALEOTTI” CON BEAT BAND E RAGAZZI DELLE SCUOLE
ORE 10.20 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
AGENZIA PENSIERO CREATIVO ( CAMPANIA)
LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA PER RAGAZZI
ORE 10.40 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL
VITTORIO PERROTTA “LA COLLEZIONE DI UNA VITA NELLA VILLA ALESSANDRINA -L’ANTICA DIMORA SAVO, GIA’ ISTITUTO TURISTICO DI AMALFI”
ORE 11.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GENNARO SANGIULIANO : “ IL SULTANO. LA VITA DI RECEP TAYYP ERDOGAN (MONDADORI – LE SCIE)
ORE 11.20 INCONTRO CON
ANSELMO PAGANI “ LIBRI E LIBERTA’ “ CON LUCIA FERRIGNO
ORE 11.40 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ANTONELLA D’UVA “TRAPPOLA DI LUCE” (AUTOPRODOTTO) – CAMPANIA
ORE 12.00 INCONTRO CON
ANNA MARIA IACOBACCI : LA CULTURA COME RISORSA, TRA PREMIO PINOCCHIO E PREMIO ATRANI CON MICHELE SIRAVO E ANTONIO DI GIOVANNI
ORE 12.20 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MARIACARLA PANARIELLO “LA ROSA DELL’ANIMA -UN VIAGGIO TRA PAGANESIMO E CRISTIANESIMO” (EFFETA’ ED.) – CAMPANIA
ORE 12.40 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
CARMINE LEO “RIAMARE” TORNARE A SENTIRE. STORIE DI COVID” ( DELTA 3 ED.) -CAMPANIA
ORE 13.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ANNA D’AURIA “NAYEF E NORAH. L’AMORE NON TACE” (CASA SANREMO ED.) -CAMPANIA
ORE 13.20 PRESENTAZIONE DEL LIBRO E ATTIVITA’
E – CAMPUS UNIVERSITA’ -CAMPANIA
ANNA MADDALENA ELVO “TRE LE ONDE DEL DIRE” (ASTRA ED.) – CAMPANIA
PIERPAOLO PERROTTI “ AGONIA” -BIP EDIZION I –( CAMPANIA)
MANUELA ROTILI “MADAME ADELE “ -RUPE MUTEVOLE ED. _ ( ABRUZZO)
SABATO 30 MAGGIO POMERIGGIO
ORE 14.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
FRANCESCO CORVINO “LA CHITARRA CON GLI ANIMALI” – OFFICINE ZEPHIRO -CAMPANIA
ORE 14.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
FEDERICO CORBERI “L’ALTRO UOMO” (ED .IL VIANDANTE)
ORE 15.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ATTILIO PEPE “UNA VITA DA SANTA” (GRAUS ED.) -CAMPANIA
ORE 15.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ADELE GRASSITO “COLLANA DI PERLE” ( SONIA DE MURTAS ED.) – CAMPANIA
ORE 15.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MARIANNA BORRIELLO “LA CINTURA DI ORIONE”. (TRANSEUROPA ED.) -CAMPANIA
ORE 16.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DEDY LEONE “VIAGGIO NEL TUNNEL DEL NARCISISTA” (AMAZON) – TOSCANA
ORE 16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ASSOCIAZIONE ISTITUTO CO.RI. – COMUNICAZIONE E RICERCHE – TOSCANA
” IO ME LA CAVO.RIFERIMENTI TEORICI ED ESEMPI LETTERALI DI PROBLEM SOLVING”-CAMPANO EDIZIONI
ORE 16.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MARIA ROSARIA PUGLIESE “ OMICIDIO AD ALTA QUOTA .L’INDAGINE DEL COMMISARIO NINO DE SANTIS ( FRILLI ED. GENOVA)
ORE 17.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LiBri” ( PUGLIA )
TINA DI LEO “UNA SECONDA VITA” – ( IL CUSCINO DI STELLE ED.) – CAMPANIA
ORE 17.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
NUNZIA MAZZEI “IL PESO DEL SILENZIO” (GIULIO PERRONE ED.) – CAMPANIA
ORE 17.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
EDIZIONI L’ARCA DI NOE’ (CAMPANIA)
ORE 18.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
SANDRA VEZZANI “CAMBIO DI PASSO” ( ALETTI ED.) – EMILIA ROMAGNA
ORE 18.30 PRESENTAZIONE LIBRO
ANTONELLA COLONNA VILASI “TACCUINO DI MARE E DI TERRA” (ANTIPODES CASA ED.) – LAZIO
ORE 18.50 PRESENTAZIONE LIBRO
OFFICINE ZEPHIRO (CAMPANIA)
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE “OMBRE SULLA COSTA” – VOLUME 1- ‘O’ MUNACIELLO”
ORE 19.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GALZERANO EDITORE (CAMPANIA)
“ATTILIO DE FEO .L’ESULE ANTIFASCISTA SPIATO DAL FRATELLO ”
ORE 19.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PATRIZIA BONACA “ ECONOMIA E ANIMA ( ED. NISROCH) -LAZIO
ORE 19.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GAETANINA LONGOBARDI “LA CERTOSA ABBANDONATA -STORIA DELLA GRANGIA DI ANGRI” (HOMOSCRIVENS ED.) – CAMPANIA
ORE 20.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GIANNI MAURO “GUENDALINA NON SI VEDE E NON SI SENTE” ( IL PAPAVERO ED.) CON CONCETTA LAMBIASE
ORE 20.30 PRESENTAZIONE LIBRO
REGIONE TOSCANA
ELENA TEMPESTINI “ISOLE DECIDONO IL MONDO. GEOPOLITICA DELLE ISOLE E DEL POTERE GLOBALE” CON DANIELE CORSINI -ELISABETTA FAILLA -ANNA MARIA IACOBACCI GIOVANNI BERNABEI E LORELLA DI BIASE
ORE 20.50 PRESENTAZIONE LIBRO
REGIONE TOSCANA
GIOVANNI BERNABEI” ETTORE BERNABEI – DIARI- GLI ANNI DELLA GRANDE SPERANZA 1961/1965 ( RUBETTINO EDITORI)
21.10 INCONTRO CON
PINO STRABIOLI E PREMIAZIONE
A SEGUIRE SPETTACOLO MUSICALE FINALE CON LA BEAT BAND A CURA DELLA M° SERENA DELLA MONICA
DOMENICA 31 MAGGIO MATTINA
ORE 10.00 APERTURA STAND ESPOSITIVI
ORE 10.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MAURO UMILE/ VALERIA FATTORE “IL GABBIANO DALLE ALI DI CARTONE” ( GRAUS ED.) – CAMPANIA
ORE 10.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ORIETTA BOSCH “OLGA DEGLI ELFI” (NUOVE EDIZIONI DELLE LAGUNA) – FRIULI VENEZIA GIULIA
ORE 10.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
IL SAGGIO CASA EDITRICE (CAMPANIA)
ORE 11.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
LUISA PATTA “ UMANE TRAIETTORIE” – BOOK TRIBU’ ED.
ORE 11.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“IL BLOG DI SABRINA” . ( LAZIO)
“IL SIGNORE DEI LIVELLI “DI ENRICO SODANO
ORE 11.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
(DI LEANDRO EDITORI) – LAZIO
“IL MANAGER ETICO “DI MARIO CARPENTERI – (DI LEANDRO ED.)
ORE 12.1O PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MARIA TEDESCHI “TESSERE” (ROBIN ED.) – CAMPANIA
ORE 12.3O PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MARGHERITA BONFILIO “UNA RAGAZZA FUORI STAGIONE” ( COSTA ED.)
ORE 12.5O PRESENTAZIONE DEL LIBRO
SERINO ANTONIETTA “LE STANZE DELL’ANIMA” (CASA SANREMO EDIZIONI) – CAMPANIA
ORE 13.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GIOVANNA MATTINO “BUONA PASQUA, SIGNOR UNGARETTI” ( EDDA ED.) – CAMPANIA
ORE 13.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
CASA EDITRICE “NIENTE CANZONI D’AMORE” -CAMPANIA
DOMENICA 31 MAGGIO POMERIGGIO
ORE 14.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DANILO SALVATORI OTTOVOLANTE” ( ACCADEMIA UDS) -CAMPANIA
ORE 14.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
VIRGINIA VICINANZA “VI PRESENTO DIO…SE ESISTE” ( PATHOS ED. ) – LAZIO
ORE 15.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“NIBIRU EDIZIONI” – CAMPANIA
“ INFINITO LEOPARDI -VOL 5 “ A CURA DI AGOSTINO INGENITO
ORE 15.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
IVANA GIUGLIANO “CUPIDO E’ UN MALATO DI MENTE” (CASA EDITRICE VEDARIES) – CAMPANIA
ORE 15.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ANDREA BRANCATO “POLVERE DI LUCE” ( IL QUADERNO ED.) – CAMPANIA
ORE 16.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ANTONELLA ALARI ESPOSITO “ALBA”( IL QUADERNO ED.) -CAMPANIA
ORE 16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GIOVANNA RISPOLI “HO DANZATO PIOGGIA E SOLE”( IL QUADERNO ED.) – CAMPANIA
ORE 16.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ARCI -POSTIGLIONE (CAMPANIA)
DINO VINCENZO PTRONI / VINCENZO TAFURI” PINO DANIELE EMOZIOMNI SENZA TEMPO”
ORE 17.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DIRITTO PIU’/ (JOY EDIZIONI) -CAMPANIA
MARIA ANGELA IOZZINO “DAL SEME AL FIORE ”
SALVATORE GENTILE -“LA RONCOLA”
ORE 17.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
VALENTINA DI GIOVANNI “NUTRIZIONE E FERTILITA’ ” (ED . IL PAPAVERO) – CAMPANIA
ORE 17.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA
“LA SCANDERBEIDE”DI MARGHERITA SARROCCHI (XVII SEC) -ED. CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA-A CURA DI OLIMPIA GARGANO CON GIUSEPPE GARGANO E GIOVANNI CAMELIA
ORE 18.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
LUCIA FERRIGNO “RUBRUM” – (CTL ED.) – (TOSCANA) CON ANSELMO PAGANI – GIOVANNI CAMELIA E GIUSEPPE GARGANO
ORE 18.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
CARLO DI LIETO “LEOPARDI SEGRETO” (CASA ED. GENESI) con AGOSTINO INGENITO, LUCIA FERRIGNO, GIOVANNI CAMELIA E GIUSEPPE GARGANO.
ORE 18.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
ATTILIO PEPE “UNA VITA DA SANTA” (GRAUS ED.) -CAMPANIA
ORE 19.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PIER LUIGI CELLI “LA VARIANTE ANIMA -Meditazione laica sulla salvezza dell’impresa” ( CITTA’ SOLIDALE -SCUOLA DELL’UMANO )
ORE 19.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
VINCENZO TAFURI “FIORI DI LIMONI, AMALFI E I SUOI DINTORNI” ( GRAUS ED. ) -CAMPANIA
ORE 19.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
LORENZO PELUSO “29 PAROLE E 30 STORIE” (GAGLIARDI ED.) – CAMPANIA
ORE 20.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PIERPAOLO PERROTTI “AGONIA” (BIP EDIZIONI) -CAMPANIA
ORE 20.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PIETRO VUOLO “DAL LATO DEL MARE” ( GRAUS ED.) -CAMPANIA
ORE 20.50 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
FRANCESCO ABATE “EUDEMONIA” ( ATILE CASA ED.) – CAMPANIA
ORE 21.10 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MAURIZIO D’ELIA “ ERA ( FORSE) UN GIORNO DI CRISI” -CAMPANIA
ORE 21.30
SALUTI FINALI E PREMIAZIONE OSPITI:
GIOVANNI BERNABEI, ANSELMO PAGANI, VITTORIO PERROTTA, ELENA TEMPESTINI, ANNAMARIA IACOBACCI, GIANNI MAURO,ELISABETTA FAILLA.
A SEGUIRE
SPETTACOLO MUSICALE “ I FIGLI DEL VESUVIO” DEL M° ENRICO DELLA MONICA
Gli ospiti
Gli ospiti presenti alla fiera,saranno ,Pino Strabioli, Pier Luigi Celli, Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci , Giovanni Bernabei ,Gianni Mauro, Anselmo Pagani ,Elena Tempestini , Elisabetta Failla e l’imprenditore Vittorio Perrotta. . La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura , Il Maggio dei Libri, Centro per il Libro e la Cultura della Regione Campania, Regione Toscana, Provincia di Salerno.
Alla Fiera del Libro e dell’Editoria -AmalfiCoast-Atrani,vi sarà un’ “AREA KIDS”, dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo AleottiLa direzione artistica e l’organizzazione della Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani è affidata ad Antonio di Giovanni
La manifestazione aderisce a “Posto Occupato” campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne e contro tutte le violenze di genere 365 giorni l’anno
Sponsor e partnership
Sponsor della fiera: Pasticceria Tirrena (Cava de’Tirreni), Pasticceria Carrano (Cava de’ Tirreni), MI.CA. Recapiti (Nocera Inferiore), Alfieri Immobiliare ( Atrani), ICHOR Artlab & Gallery (Atrani), Farmacia “ALA” ( Atrani), Ristorante “ Il Veliero “ ( Atrani) – TECNA Impianti radianti s.r.l.( Cava de’ Tirreni), Pasticceria “Gambardella” –(Minori), Bar Ristorante Pizzeria “Il Birecto” ( Atrani), Bar “La Risacca”- Wines & Spirits ( Atrani), Pescheria “ Il Doge”-Atrani,Ristorante “Le Palme” -Atrani, Bar Gelateria “Eco del Mare “ (Vietri sul Mare), Ristorante “ Le Arcate” (Atrani)., Ceramiche “ L’Archetto” di Francesco Raimondi ( Vietri sul mare).
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