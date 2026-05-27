..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, la XX edizione

La 20ª edizione di ..incostieraamalfitana.it – Festa del Libro in Mediterraneo, in programma dal 28 al 30 maggio, dedica un focus speciale al mondo dell’infanzia con il progetto “…minori di chi?”.
Tre giornate che – come spiega Alfonso Bottone, direttore organizzativo della kermesse – «intendono avvicinare i più piccoli, ma anche i ragazzi, al piacere di ascoltare, leggere, giocare, riscoprire, confrontarsi, aiutare». Un percorso che passa dalle favole ai giochi non tecnologici, dai temi ambientali alla solidarietà, «con il supporto del Comune e della Pro Loco di Minori».
Il programma
Giovedì 28 maggio – Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini”, Minori
Alle 10.00, nell’atrio della scuola, spazio alle “Favole a scuola” con:
- Annalisa Siano, Le avventure di Siora e il ladro di cervelli
- Antonella Alari Esposito, Colibrì e i fantastici quattro (Il Quaderno)
Nella stessa occasione sarà inaugurato il pannello in ceramica realizzato dalla classe IV D, vincitrice del concorso Favolando 2025, in collaborazione con la Inner Wheel Club Costiera Amalfitana e con il supporto del ceramista Vittorio Ruocco.
Venerdì 29 maggio – Aula consiliare del Comune di Minori
Giornata ricca di appuntamenti.
Alle 18.00 l’Associazione Papersera, con Alfonso Torino, propone “Walt Disney… un mondo di fantasia”: quiz e giochi dedicati ai cartoni e ai fumetti più celebri della Disney, con copie del settimanale Topolino in omaggio ai partecipanti.
A seguire, la premiazione del contest poetico‑fotografico “Verde Poesia!”, promosso dall’Associazione Impronte Poetiche, che nel pomeriggio animerà il Lungomare di Minori con una “Guerrilla poetica” guidata da Maria Concetta Dragonetto e Felicia Ascolese.
L’edizione 2026 della rassegna assegnerà inoltre uno dei Premi MarediCosta – speciale ventennale a Matilde Tursi, curatrice Rai e attrice cosentina, ideatrice del progetto didattico‑teatrale “In viaggio con Matilde”, nato per avvicinare i bambini alla letteratura d’infanzia.
Sabato 30 maggio – Campetto “Leo Lieto” e Bibliomediateca “Angela Maria Lembo”
Alle 17.00, sul campetto sportivo “Leo Lieto”, Raffaele Ferraioli presenta “Il Bello delle Cose Semplici”: giochi di legno, attività creative e “sogni riciclati” per far riscoprire ai bambini i passatempi dei genitori e dei nonni.
Alle 19.00, alla Bibliomediateca “Angela Maria Lembo”, spazio alla presentazione di “Antonio il piccolo Superman contro la SMA” di Annamaria Bovio: la storia di un bambino affetto da atrofia muscolare spinale, raccontata con «occhi puri e parole piene di luce». Un libro che unisce testimonianza, emozione e speranza: ogni copia acquistata contribuisce a sostenere il sogno di Antonio, «imparare a camminare».
Nel corso dell’incontro, la scrittrice pugliese riceverà il Premio Otowell… con Te per la solidarietà, consegnato da Pasquale Caiazza, titolare dell’azienda Otowell Acustica & Farmadpiu srl, partner della rassegna.
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