Festa del Libro in Mediterraneo, premiata anche Gaia Zucchi, La Vicina di Zeffirelli

La ventesima edizione della Festa del Libro in Mediterraneo entra nel vivo dei suoi festeggiamenti celebrando un traguardo storico per il panorama culturale della Costiera Amalfitana.

In occasione di questo importante anniversario, sono stati istituiti i Premi MarediCosta speciali del ventennale, destinati a figure artistiche e personalità che si sono distinte nelle loro carriere e hanno offerto un contributo d’eccellenza alla divulgazione culturale. Tra i protagonisti di questa serata amarcord spiccano l’attrice e scrittrice Gaia Zucchi e l’autore e critico Niky Marcelli.

Giovedì 16 a Cetara

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 16 luglio 2026, a partire dalle ore 20:00, nella suggestiva cornice di piazza San Francesco a Cetara. L’evento, guidato dal direttore organizzativo Alfonso Bottone, non sarà solo un momento di celebrazione, ma offrirà al pubblico un approfondimento sulle opere dei due premiati, che hanno saputo unire con successo il mondo del cinema, del giornalismo e della letteratura.

Gaia Zucchi, La vicina di Zeffirelli

Gaia Zucchi, artista versatile e profonda che incarna l’essenza di una vita spesa tra la penna e la scena, presenterà il suo volume di successo “La vicina di Zeffirelli” (De Nigris). Il libro, stabilmente tra i bestseller più apprezzati, non è una semplice biografia, ma il racconto intimo di una donna che sceglie di mettersi a nudo attraverso il ricordo dell’amicizia ventennale con il grande regista Franco Zeffirelli.

Il legame tra Zeffirelli e la Costiera Amalfitana rappresenta un punto nodale di questo racconto: il Maestro ha infatti eletto la sua celebre villa di Positano a rifugio creativo e storico luogo d’incontro per l’élite culturale internazionale, dimora che la Zucchi ha frequentato assiduamente.

Altrettanto profondo è il legame con il mondo dello spettacolo per Niky Marcelli, giornalista investigativo e scrittore dalla cifra stilistica inconfondibile. Figlio d’arte — la madre è l’attrice e regista Saviana Scalfi ed il padre il noto giornalista Augusto Marcelli – è cresciuto tra i grandi del cinema come Fellini. Già a sei anni calcava i set come “figurante speciale” accanto a Lucio Dalla, anche se all’epoca preferì i pony di Villa Borghese alle telecamere. Questa naturale inclinazione per lo spettacolo lo ha portato a scrivere per il teatro la commedia Capolinea e a collaborare per le maggiori testate e trasmissioni della Rai, da Domenica In a Uno Mattina. A Cetara presenterà la sua ultima fatica letteraria, “Rosso Veneziano” (StreetLib) un’avventura mozzafiato tra i misteri di una Venezia magica e oscura.

L’incontro con Gaia Zucchi e Niky Marcelli si attesta come uno dei momenti di punta del cartellone 2026 della kermesse, confermando il ruolo centrale della Festa del Libro in Mediterraneo come presidio culturale d’eccellenza.