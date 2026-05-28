Il “Reveire Sax Quartet” vince la sesta edizione del “Premio Martucci” organizzato dal “Rotary Club Salerno Duomo”.

È stato il “Reveire Sax Quartet “composto da Francesco Alfano, al sax soprano; Bonaventura Cuomo, al sax baritono; Maria Lanzetta, al sax contralto e Celeste Sorano, al sax tenore, a vincere il “Premio Martucci”, giunto alla sesta edizione, organizzato dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Gaetano Cuoco. I quattro sassofonisti hanno eseguito, con un intenso virtuosismo passionale, il brano di Guillermo Lago, Ciudades I: Cordoba II: Sarajevo; il brano “Petit quatuor pour Saxophones” di Jean Françaix e i brani: “Muerte del Ángel” e “Libertango” di Astor Piazzolla. I quattro sassofonisti, originari di Battipaglia, Bellizzi e Contursi, emozionati, hanno dedicato il premio ai loro Maestri, ai loro familiari, alla musica e al piacere di suonare insieme. Tutti sognano di suonare un giorno in un grande teatro, in un’importante orchestra. Secondo classificato Tobia Riccardo Ametrano che alla chitarra ha eseguito i brani: “Fantasie Hongroise op. 65 n. 1” di Johann Kaspar Mertz e “El Polifemo de Oro “di Reginald Smith Brindle. Terzi classificati ex aequo: Mattia Costa che al fagotto, accompagnato al piano dal Maestro Mario Paglietta, ha eseguito i brani: “Sarabande et Cortège” per fagotto e pianoforte di Henri Duttilleux, e “Toccata” per fagotto e pianoforte di Nino Rota; Vittorio Bonanno che al pianoforte ha eseguito la “Ballata op. 23 n. 1 “di Fryderyk Chopin e lo “Studio trascendentale n. 10” di Franz Liszt; Vittorio Vernieri al clarinetto, accompagnato al piano dal Maestro Alessandro Amendola, ha eseguito la “Sonata per clarinetto e pianoforte: I. Allegro tristamente; II. Romanza; III. Allegro con fuoco di Francis Poulenc. Nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi nella Chiesa dell’Annunziata di Salerno, il presidente Gaetano Cuoco ha consegnato ad ognuno dei talentuosi ed eccellenti allievi del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno una borsa di studio dal valore ragguardevole. “Questi ragazzi, con i loro strumenti diversi tra loro, rappresentano l’unione nella diversità: insieme hanno saputo creare un’armonia unica” – ha affermato con entusiasmo il dottor Cuoco. Il Direttore del Conservatorio di Salerno, il Maestro Fulvio Artiano, ha lodato l’iniziativa rotariana e ricordato che il Conservatorio Martucci rappresenta una delle eccellenze di Salerno dove si formano musicisti di altissimo livello:” Sono presenti nelle più prestigiose orchestre italiane e tengono concerti nei più importanti teatri d’Europa. Da alcuni anni è in atto una collaborazione proficua tra il “Rotary Club Salerno Duomo” e il “Conservatorio Martucci” nata per promuovere il talento dei nostri studenti: è sempre importante farli conoscere e apprezzare sul territorio e soprattutto dare loro nuovi stimoli per continuare una carriera che è onerosa e faticosa”. A selezionare i vincitori dei premi è stata una giuria composta dai professori del Conservatorio: Ernesto Pulignano, Alessandro Murzi e Francesco Aliberti. “Non è stato semplice scegliere gli allievi da premiare: la selezione è stata molto difficile perché il livello di preparazione degli studenti è molto alto, sono stati tutti bravissimi” – ha spiegato il Maestro Ernesto Pulignano, Vice Direttore del “Conservatorio Martucci” che ha ricordato che al Conservatorio Martucci sono iscritti 1300 allievi -” Come numero di studenti siamo il terzo Conservatorio in Italia. Il Martucci vanta collaborazioni anche con istituzioni straniere ed è considerato uno dei migliori Conservatori in Italia e in Europa”. Anche il Presidente del “Conservatorio Martucci”, l’ingegner Vittorio Acocella, ha apprezzato l’iniziativa:” Ringrazio il presidente e tutti i soci del “Rotary Club Salerno Duomo” che anche quest’anno hanno voluto organizzare questo importantissimo progetto. Il Conservatorio Martucci si è posto l’obiettivo di aprirsi sempre più alla città, alle istituzioni e alle associazioni del territorio. Cercheremo di promuovere maggiormente iniziative come questa che ci consentono di far conoscere le nostre eccellenze, i nostri talenti che sono capaci di donarci grandi emozioni”. Don Sabatino Naddeo, parroco della Chiesa dell’Annunziata di Via Portacatena, nel centro storico di Salerno, ha sottolineato l’importanza della musica e di saper suonare uno strumento musicale:” Ognuno di voi si esprime attraverso il proprio specifico strumento, che lo aiuta a comunicare i sentimenti. Suonare insieme agli altri, inoltre, vi aiuta a mettervi in gioco, a fare squadra, a camminare insieme”. Don Sabatino ha anche lodato l’iniziativa rotariana:” Avete deciso di valorizzare i giovani, di premiare i loro studi, il loro sacrificio e il loro impegno: noi adulti dobbiamo darci da fare per sostenere e promuovere i giovani”.

Aniello Palumbo

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