Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André, gli appuntamenti di questa settimana

La fotografia di Valerio Bispuri (giovedì 23 aprile alle ore 20.00) e la musica del cantautore napoletano Francesco Di Bella (sabato 25 aprile alle ore 21.00) caratterizzeranno la nuova settimana di eventi della rassegna “Navighiamo su fragili vascelli” che accompagna la grande mostra diffusa, “Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André”.

La settimana di eventi continua con l’incontro (mercoledì 22 aprile alle ore 19.00) dedicato al libro “Storia di una famiglia imperfetta” di Luca Trapanese che nelle pagine del volume racconta la propria storia di padre e di figlio, ricordandoci che l’amore non ha bisogno di leggi per essere vero e che i legami autentici continuano a vivere anche nell’assenza.

L’incontro con lo scrittore napoletano segue la proiezione del film “Nata per te” dello scorso 12 aprile, continuando il racconto sui valori di inclusione, amore e solidarietà che la storia ci insegna. L’incontro sarà introdotto dall’avvocato Donato d’Aiuto e lo scrittore dialogherà con il giornalista Gaetano Amatruda. Saluti di Paola Aiello direttrice del Dipartimento Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Università degli Studi di Salerno.

In mostra a Palazzo Fruscione con le immagini dedicate al mondo carcerario e con quella degli orfanotrofi alla Cittadella Giudiziaria, Valerio Bispuri giovedì dialogherà con la giornalista Monica Trotta. Un incontro imperdibile con il fotoreporter romano che da anni indaga le molte forme della libertà negata.

Doppio appuntamento sabato 25. In mattinata un nuovo incontro con la sezione “Passione fotografia” che alle ore 11.00 vedrà sul palco di Palazzo Fruscione il fotografo Corradino Pellecchia essere intervistato dalla sorella, la giornalista Erminia Pellecchia. Poi in serata (ore 21.00) con il cantautore napoletano Francesco Di Bella si festeggerà la Liberazione con un incontro dal titolo “Mille papaveri rossi”: un solo show dove in maniera molto intima e confidenziale Di Bella si racconterà attraverso le sue canzoni, storie nella penombra della poesia del quotidiano. Nel solco dei grandi maestri del cantautorato italiano e internazionale, ai margini della trincea dell’Italia liberata. La serata prevede un intervento della giornalista Eleonora Tedesco e i saluti del presidente della Carisal, Michele Buonomo.

La settimana si chiude con il consueto appuntamento con il cinema. Domenica 26 aprile alle ore 19.00, “Ariaferma” di Leonardo di Costanzo. Una pellicola che ci riporta a riflettere, dopo le testimonianze di Valerio Bispuri, ancora una volta sulle condizioni della vita carceraria italiana, un film sull’assurdità del carcere. Ad introdurre la pellicola la giornalista Francesca Salemme in dialogo con la giornalista e scrittrice, Piera Carlomagno.

FOCUS SUGLI ARTISTI IN MOSTRA

Nella nuova settimana della mostra collettiva diffusa Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André, due artisti: Valerio Bispuri e Barbara Di Maio.

Bispuri è un fotoreporter pluripremiato che da anni indaga le molte forme della libertà negata. Nei progetti Orfani e Prigionieri attraversa orfanotrofi e istituti penitenziari in Europa, Asia, Africa e America Latina, riportando al centro vite spesso invisibili. A Palazzo Fruscione sono esposte le immagini dedicate al mondo carcerario: spazi compressi, tempi sospesi, la quotidiana erosione della dignità. Al Tribunale di Salerno trova invece posto una fotografia sul mondo degli orfanotrofi, dove l’infanzia abbandonata vive in un equilibrio fragile tra solitudine e un futuro difficile anche solo da immaginare. Due universi distanti ma simmetrici, abitati da esistenze isolate e decentrate, le stesse Anime salve cantate da Fabrizio De André: persone travolte da destini improvvisi, intrappolate in sistemi che spesso dimenticano l’individuo. Ne nasce un’indagine intensa sulla libertà e sulla responsabilità collettiva che comporta.

La Di Maio indaga da oltre dieci anni il rapporto tra rito, tradizione e memoria collettiva, con uno sguardo rivolto soprattutto al folklore campano. Al centro della sua ricerca c’è la figura femminile, custode silenziosa di gesti e saperi che attraversano il tempo. Nelle opere in mostra a Palazzo Fruscione, tratte dal progetto In nome della Madre, volti di donne emergono tra veli neri, simbolo di una condizione femminile stratificata, attraversata da dolore, fede e resistenza. Le figure in processione richiamano le donne cantate da Fabrizio De André in Via della croce: curve e silenziose, incapaci di nascondere il proprio tormento, ma partecipi di una compassione profonda. Soffrono accompagnando Cristo alla morte, mosse dalla riconoscenza verso chi, perdonando Maddalena, ha aperto per loro la possibilità di un destino diverso.

La mostra Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André, è organizzata e curata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con il Comune di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato di Salerno, la Fondazione Ebris, la Fondazione della Scuola Medica Salernitana, il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, la Corte d’Appello e la Procura Generale di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno. È promossa e sostenuta da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi” e la Camera di Commercio I.A.A di Salerno. La rassegna Navighiamo su fragili vascelli è ideata e organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, promossa e sostenuta da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi” e la Camera di Commercio I.A.A di Salerno. Con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio I.A.A di Salerno, Confindustria Salerno, Università degli Studi di Salerno, Fondazione Carisal, Ordine dei Giornalisti della Campania e, per la sezione Suoni della Rassegna, Assomusica. Con il contributo di: Allianz di Parrilli e Sanfilippo, Banca Campania Centro, Centrale del Latte Spa, Con-tra Spa, De Luca srl, Fondazione Carisal, Fondazione Ebris, Fondazione Saccone, Fondazione Tosi, Metoda Finance srl, Project Finance 4.0, Ritonnaro Spa, Sada Spa. Sponsor tecnici: Boccia Industria Grafica spa, De Cesare Viaggi, Del Basso parquet, Guardian Srl, Marsia, Studio Pedone e Tomeo Architet’s Lab, Santoro Grafica srl. In collaborazione con: Agesci Gruppo Scout Salerno 10, Associazione culturale Lab 147, Cerzosimo studio e visual, Festival De André di Brescia, Festival libro aperto, Fondazione Saccone, Foto Diego, Feltrinelli Librerie, Ordine dei Giornalisti della Campania, Sony Music, Teatro “Giuseppe Verdi” Salerno, Università degli Studi di Salerno. Media partner: Campania Life, RCS, Zona RCS, Salerno News24.

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