2 giugno, le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica a Salerno

In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, piazza della Libertà a Salerno ha ospitato la tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica, organizzata dalla Prefettura guidata da Francesco Esposito. Un appuntamento che ha richiamato autorità civili, militari e religiose della provincia, riunite per rendere omaggio ai valori fondanti della democrazia italiana.

La celebrazione si è aperta con l’alzabandiera solenne, accompagnato dall’Inno di Mameli eseguito dall’ensemble di fiati del Liceo Statale “Alfano I”, diretto dal maestro Pasquale Occhinegro. In contemporanea, i vigili del fuoco si sono calati dalla torre del Palazzo del Governo srotolando un grande Tricolore, uno dei momenti più suggestivi della mattinata.

Protagonisti assoluti sono stati i giovani studenti, che hanno animato la cerimonia con performance e letture ispirate al progetto “Adotta un articolo”, iniziativa lanciata dalla Prefettura per stimolare riflessioni sulla Costituzione e sul ruolo dei cittadini nella vita democratica.

«Si parte dai giovani, perché è da loro che bisogna ripartire per ricostruire quella fiducia che avvertiamo tutti come un’esigenza impellente», ha dichiarato il prefetto Esposito a margine dell’evento.

Il rappresentante del Governo ha poi richiamato il significato profondo della ricorrenza: «La Repubblica siamo tutti noi. Si fonda su un patto sociale tra cittadini e istituzioni, siglato nel 1946 con il referendum e consacrato nella Costituzione. Quei valori sono ancora attuali e devono spingerci verso la coesione».

Un passaggio centrale del suo intervento è stato dedicato al tema della pace, intesa non solo come equilibrio tra Stati ma come pratica quotidiana: «Avvertiamo un grande bisogno di pace. La pace si conquista ogni giorno con gesti semplici, con il confronto delle idee, con la capacità di far valere le proprie convinzioni rifuggendo dalla violenza. È costruire, con le nostre azioni, un mondo ispirato alla solidarietà».

De Luca assente, vicesindaco Savastano con fascia tricolore

Non era presenta alla cerimonia Vincenzo De Luca.

A rappresentare il Comune di Salerno c’era, infatti, Nino Savastano, vice sindaco ed assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, che ha fatto il suo esordio con la fascia tricolore dopo il varo del nuovo esecutivo. In platea anche gli assessori al Turismo, Alessandro Ferrara e alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone.

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