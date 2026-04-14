Dal 17 al 19 aprile nella “Villa Comunale” di Salerno la ventiquattresima edizione della “Mostra della Minerva”.

Sarà inaugurata venerdì 17 aprile, alle ore 15,00 la ventiquattresima edizione della “Mostra della Minerva”, l’evento primaverile dedicato ai fiori, alle piante rare e non solo che viene organizzato ogni anno dall’associazione “Hortus Magnus”, presieduta dalla professoressa Clotilde Baccari Cioffi, con il Patrocinio del Comune di Salerno e della Camera di Commercio di Salerno, all’interno della “Villa Comunale”. Ad inaugurare la mostra saranno il Commissario Straordinario Vincenzo Panico e la professoressa Clotilde Baccari Cioffi, che saranno accolti dalla musica eseguita dagli allievi del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” che realizzeranno anche degli intagli artistici di ortaggi. Oltre novanta espositori provenienti da tutt’Italia proporranno le loro ultime novità. Il fiore del logo della manifestazione, realizzato dalla grafica Maria Grazia Vigilante, è l’Agapanto: “Noto anche come fiore dell’amore: amore inteso in senso ampio, di cura. Un fiore che regala leggerezza, grazia e un’eleganza sobria” ha raccontato la professoressa Baccari Cioffi durante la conferenza stampa tenutasi ieri mattina nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno con l’intervento del Commissario Straordinario Vincenzo Panico, che ha apprezzato l’iniziativa:” Siamo lieti di sostenere questa manifestazione, sicuramente meritoria, che unisce bellezza e cultura e che ogni anno riscuote un grande successo”; della dottoressa Annarita Colasanti della Camera di Commercio di Salerno :”Un’iniziativa identitaria per il nostro territorio che coniuga bellezza ed economia” e della dottoressa Rosanna Pugliese , Vicepresidente dell’Hortus Magnus che ogni anno dà un fondamentale contributo all’organizzazione dell’evento:” Ogni anno partecipano espositori e vivaisti provenienti da tutta l’Italia : dalla Sicilia, dal Lago Maggiore, soprattutto perché trovano in questa mostra serietà, professionalità e un’accoglienza serena e curata nei dettagli ”. La mostra, che sarà aperta anche nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.30, prevede vari momenti culturali, laboratori e incontri tematici dedicati a vari fiori e piante. Già venerdì alle ore 17.00 ci sarà un incontro, nell’ambito delle “Conversazioni in Villa”, curato dal Club “Inner Wheel Paestum “Città delle Rose”, durante il quale le dottoresse Ermelinda D’Elia e Simona Otranto parleranno del Mirto. Sabato mattina alle ore 9:30 si potrà partecipare ad un “Corso di stampa botanica Ecoprint su cartoncino” curato da Serena D’Alberto di “Sylvatica Ecoprint”. Ogni partecipante porterà a casa un quadro botanico. Sempre sabato alle ore 10:30 il dottor Roberto Carbone di “Irpinia Plant” e Giovanna Lattanzi di “Orto Strabilia” racconteranno il loro percorso nel mondo del florovivaismo. Alle ore 11:00 si potrà percorrere un “Percorso Olfattivo” presso lo stand “Aromatiche Clagia”. Novità di questa edizione sarà un box di aromatiche con vaso in fibra di torba con scatola contenente 6 piante aromatiche. Alle ore 11:30 Patrizia Bonaca, spiegherà le applicazioni del “Coaching econolistico” da lei ideato: un modello di crescita basato su etica, sostenibilità e innovazione sociale, che promuove l’equilibrio tra corpo, mente ed emozioni. Alle ore 16:00 si terrà un “Corso di Disegno Botanico” curato da Daniela D’Agostino. Sempre sabato, alle ore 16:30, ci sarà una conversazione con il dottor Salvatore Caputo che racconterà “Il lungo viaggio dei fiori nei profumi”. Sia sabato che domenica alle ore 10:00 si potrà seguire una lezione di yoga – fitness con la Maestra Annarita Armini. Domenica 19 aprile alle 10:30 il dottor Luciano Mauro, agronomo e paesaggista, in collaborazione con AIAPP, racconterà dello storico “Giardino della Minerva”, sede dell’antica Scuola Medica Salernitana. Alle ore 11:30 La professoressa Enrica De Falco, docente di Agronomia, Corso di Agraria Unisa parlerà de” Il recupero di piante officinali autoctone come opportunità di sviluppo e servizi ecosistemici “. Seguirà “Un focus sugli impollinatori”, a cura di Giulia Giunti, docente di Entomologia, Corso di Agraria Unisa. Alle ore 16:00 si terrà una dimostrazione di Ikebana Sogetsu:” L’arte giapponese di creare con i fiori”, curata dalla Maestra Maria Domenica Castrì, in arte “Ransui”. Sempre alle ore 16:00, presso lo spazio laterale del Teatro Verdi gli attori del laboratorio teatrale “Fuochi Fatui” presenteranno una performance teatrale: “Cenacolo” che racconterà dell’incontro tra eminenze del sapere ai tempi della Scuola Medica Salernitana. Alle ore 16:30 la professoressa Marisa Di Vito racconterà la “Storia dell’“Orto agrario di Salerno”. Previste visite guidate alla Pinacoteca Provinciale, guidati da Gabriella Taddeo, e al “Giardino della Minerva”, guidati dal Direttore Luciano Mauro e dall’architetto Enrico Auletta. Domenica mattina, nella Villa Comunale, alle ore 10.30, è prevista l’esibizione delle danzatrici dell’Associazione “Ballando per le strade” presieduta da Simona Todaro. Nel verde scenario della Villa Comunale si esibirà al Violoncello Marianna Bassi. Il Maestro Ulla Scuccimarra presenterà, con i suoi allievi di Spazioma, sia sabato che domenica, alle ore 11.00, “L’eleganza del Tai Chi Chuan” una disciplina utile per il potenziamento del carattere e il miglioramento della postura. Uno spazio della manifestazione sarà dedicato ai bambini: nel “Cantiere dei Sogni” saranno organizzati, da Elisabeth Clainchard, dei giochi formativi in legno di Kapla (legno di Pino marittimo). Prevista anche una gara tra gli espositori che saranno premiati sabato alle ore 12.30 per la loro professionalità e creatività. Alla conferenza stampa erano presenti le socie dell’Hortus Magnus con le componenti del Comitato Operativo: Giovanna Varese, Matilde Vitolo e Luciana Cardone. È possibile scaricare il programma completo della manifestazione sul sito www.hortusmagnus.it (Foto di Luciana Cardone). Aniello Palumbo

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