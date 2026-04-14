Consegnato ambulatorio odontoiatrico mobile a Battipaglia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Presso l’ospedale di Battipaglia, è stato consegnato il nuovo motorhome sanitario dell’ASL Salerno, un ambulatorio odontoiatrico mobile. È il primo a livello nazionale, acquisito nell’ambito del Piano Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 (PNES).

Il progetto, realizzato con il supporto dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà), è rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare ai cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro e ai cittadini stranieri.

L’ambulatorio odontoiatrico itinerante, dotato di un’équipe multidisciplinare, garantirà attività di informazione ed educazione sanitaria, visite odontoiatriche e fornitura di protesi mobili per i pazienti che ne necessitano. Opererà su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree interne e più disagiate, al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e contrastare la povertà sanitaria.

Presente alla consegna anche il Direttore Generale, ing. Gennaro Sosto, che ha dichiarato: “Un altro traguardo importante per l’ASL Salerno. L’obiettivo è raggiungere tutti i punti della provincia, soprattutto quelli più difficilmente accessibili. Vogliamo costruire una rete di servizi sempre più prossima ai cittadini, ampliando progressivamente l’offerta anche in ambito odontoiatrico”.

Prezioso è stato il contributo fornito dall’U.O.C. Ingegneria Clinica e HTA, diretta dall’ing. Francesca Perrina, per il lavoro svolto nella gestione dell’intero iter tecnico-amministrativo, dall’acquisizione al collaudo del mezzo.

Il progetto sarà coordinato dal Dr. Antonio Coppola, Direttore della U.O.C. Governance dei processi di telemedicina e di applicazione dell’intelligenza artificiale, con il contributo del Coordinamento Socio Sanitario diretto dalla Dr.ssa Annunziata Cuccurullo, del Dr. Luca Morrone, dirigente referente della UOC Sviluppo Strategico dell’Asl Salerno Innovazione Organizzativa e Comunicazione e del Dr. Giovanni Pentangelo referente per le cure odontoiatriche.

 

Per maggiori informazioni sono disponibili i contatti dedicati sul sito aziendale, nella sezione PNES.

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