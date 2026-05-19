Da New York alla Florida: il viaggio che unisce metropoli e fantasia

di Igor Righetti (https://www.instagram.com/righettigor)

Foto di Carla Pagliai (https://www.instagram.com/supercarlarock) e dell’influencer Lorenzo Castelluccio (https://www.instagram.com/lorenzo.castelluccio) per “Loro Comunicazione” (https://www.instagram.com/lorocomunicazionesrl)

New York è un caleidoscopio di emozioni che si rinnova ogni giorno. Una città che non dorme mai davvero, dove ogni angolo pulsa di energia e ogni avenue racconta storie diverse. Nel 2025 ha accolto circa 65 milioni di visitatori, confermandosi tra le destinazioni più amate al mondo: un flusso continuo di viaggiatori attratti da un fascino che resiste a crisi globali e cambiamenti. Non è una città low cost, certo, ma le emozioni che regala non hanno prezzo.

Le attrazioni iconiche da vedere (e rivedere)

A partire dallo skyline, simbolo universale della metropoli. Salire sull’Empire State Building resta un rito: dall’86° piano la città si apre come una mappa viva. Poco distante, il Top of the Rock offre una vista complementare, con Central Park che si distende come un respiro verde tra i grattacieli.

E poi il più recente One World Trade Center, simbolo di rinascita, da cui osservare una città che non smette mai di reinventarsi. Impossibile non fermarsi davanti alla Statua della Libertà, icona senza tempo del sogno americano, o attraversare a piedi il Ponte di Brooklyn, sospesi tra passato e futuro. E poi c’è Times Square, un’esplosione di luci e schermi che rende ogni notte uno spettacolo.

Manhattan e Ground Zero

La High Line, invece, è uno degli esempi più riusciti di riqualificazione urbana: un parco sopraelevato costruito su una ex linea ferroviaria. Si snoda per oltre due chilometri tra il Meatpacking District e Hudson Yards, offrendo passeggiate panoramiche tra arte contemporanea, giardini e scorci insoliti sulla città. Tra le tappe imperdibili c’è la Grand Central Terminal, una delle stazioni ferroviarie più celebri al mondo. Inaugurata nel 1913, colpisce per il suo maestoso atrio con il soffitto astronomico e il celebre orologio centrale. Oltre a essere un importante snodo dei trasporti, ospita negozi, ristoranti e spazi nascosti tutti da scoprire.

Nel cuore di Lower Manhattan, il “National September 11 Memorial & Museum” sorge dove un tempo si ergevano le Torri Gemelle. Due grandi vasche riflettenti segnano le fondamenta degli edifici distrutti, con incisi i nomi delle quasi 3 mila vittime degli attentati dell’11 settembre 2001. Il memoriale è uno spazio di silenzio e memoria, mentre il museo sotterraneo racconta attraverso reperti, immagini e testimonianze uno degli eventi più drammatici della storia contemporanea.

New York e la cultura

La città è anche cultura allo stato puro. L’“American Museum of Natural History” – reso celebre dai film “Una notte al museo” con Ben Stiller – continua a incantare con le sue mostre immersive. Il “Museum of Modern Art” custodisce, invece, capolavori di arte moderna, mentre il Metropolitan Museum of Art è un viaggio enciclopedico nella storia dell’arte mondiale.

Senza dimenticare il Guggenheim Museum, esso stesso opera d’arte dalla forma avveniristica progettato da Frank Lloyd Wright (ospita capolavori di Kandinskij, Chagall, Modigliani, Picasso, Cézanne e Mondrian). Ma New York è anche quartieri, ciascuno con una propria anima. A Manhattan, SoHo seduce con gallerie e boutique, mentre Brooklyn racconta una città in trasformazione tra street art e mercati creativi. Il Queens sorprende per multiculturalità e autenticità; il Bronx rivela le radici culturali più profonde della metropoli.

Le novità da non perdere

Poi ci sono le novità perché New York non smette mai di aggiornarsi. Il “New Museum” ha raddoppiato gli spazi espositivi. L’“Ellis Island immigration museum” introduce nuovi archivi digitali interattivi, il Museum of food and drink celebra lo street food cittadino con mostre immersive, la riapertura del “Delacorte Theater” a Central park e il rinnovato “One Times Square”, simbolo assoluto del Capodanno newyorkese, celebre per la discesa della sfera, che si presenta completamente rinnovato dopo importanti lavori di riqualificazione. All’interno si trovano un museo immersivo e un osservatorio panoramico: grazie a tecnologie all’avanguardia, installazioni interattive e realtà aumentata, i visitatori possono ripercorrere la storia di Times Square e vivere un’esperienza coinvolgente nel cuore pulsante della città, godendo al tempo stesso di una vista unica dall’alto.

A ridefinire lo skyline contribuisce anche “The Spiral”, innovativo grattacielo green che unisce design sostenibile e architettura contemporanea, diventando uno dei nuovi simboli della New York del futuro. Sul fronte panorami, le nuove terrazze e rooftop continuano a ridefinire lo skyline esperienziale: osservatori sempre più immersivi e tecnologici trasformano la vista in spettacolo.

Central Park

E Central Park, con nuovi tour guidati, invita a riscoprirne gli angoli meno battuti. Dopo tanto camminare ci si rigenera con le proposte benessere di QC NY Spa, che si trova su Governors Island con vista sul Financial District. Questa esclusiva spa italiana offre un’oasi di relax nel cuore della città: percorsi termali, saune aromatiche, bagni di vapore e rituali rigeneranti si affiancano a nuovi spazi come il Building 111, che include bistrot, stanza alla lavanda, stanza del sale, stanza del ghiaccio e aree relax con letti ad acqua. Un rifugio perfetto per chi desidera rallentare senza rinunciare alla magia di New York. Per orientarsi in questa abbondanza, il consiglio è uno: pianificare.

E magari affidarsi al CityPASS, che consente di risparmiare oltre il 40% sugli ingressi e saltare molte code grazie alla prenotazione anticipata. Con la fotografa Carla Pagliai (https://www.instagram.com/supercarlarock) e l’influencer Lorenzo Castelluccio (https://www.instagram.com/lorenzo.castelluccio) di “Loro Comunicazione” (https://www.instagram.com/lorocomunicazionesrl) abbiamo dato forma e voce a ogni emozione vissuta tra scatti e riprese. I trasferimenti da e per l’aeroporto di Fiumicino sono stati curati da Danilo Avallone (@danylautistavip – Roma, Milano e Napoli).

Muoversi in città: la metropolitana

La rete della New York City subway è il modo più rapido ed efficiente per spostarsi tra i cinque distretti. Funziona 24 ore su 24 e raggiunge praticamente ogni angolo della città. Oggi il sistema di pagamento è digitale: con Omny si può accedere direttamente ai tornelli utilizzando carte di credito, debito o smartphone contactless, senza bisogno di biglietti cartacei.

Consigli utili

A New York il pagamento elettronico è la norma: carte di credito e debito sono accettate ovunque, mentre l’uso del contante è sempre meno diffuso. Anche per piccoli acquisti o mezzi pubblici si utilizza il contactless. Tra i consigli pratici: prenotare in anticipo le attrazioni più richieste e visitare i luoghi iconici al mattino presto o nel tardo pomeriggio per evitare la folla.

Come raggiungere New York

Per questa estate, Delta Air Lines opera voli diretti per New York (JFK) dai principali aeroporti italiani: Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Venezia, Napoli, Catania e, come novità assoluta, Olbia. Roma e Milano garantiscono frequenze giornaliere. Delta Airlines, una delle compagnie più premiate al mondo per puntualità e affidabilità, trasporta quasi 200 milioni di passeggeri l’anno verso 275 destinazioni nel mondo.

Punta a zero emissioni nette entro il 2050. È stata tra le prime a introdurre il free wi-fi su tutti i voli internazionali.

Ispirato ai più alti standard dell’aviazione internazionale, il servizio business class premium Delta One per i voli a lungo raggio e selezionate tratte nazionali offre un’esperienza di viaggio all’insegna del lusso, del comfort e dell’attenzione ai dettagli. A bordo, ogni passeggero può godere di poltrone completamente reclinabili a 180 gradi che si trasformano in veri e propri letti flat-bed, con accesso diretto al corridoio e configurazioni studiate per garantire la massima privacy. Il comfort è ulteriormente elevato da biancheria da letto pregiata, morbidi piumini, cuscini ergonomici e materiali sostenibili di alta qualità. L’esperienza culinaria è uno dei punti di forza: piatti di alto livello, curati da chef, vengono serviti con grande attenzione alla presentazione e alla qualità degli ingredienti.

Il servizio include una selezione raffinata di vini, liquori e bevande premium. Non manca l’intrattenimento: ogni posto è dotato di schermo personale ad alta definizione con un’ampia libreria di contenuti. Gli amenity kit includono prodotti skincare di alta gamma. Il servizio a bordo è impeccabile. A terra, l’esperienza continua con accesso prioritario ai controlli, imbarco anticipato e ingresso alle lounge esclusive come il Delta Sky Club, dove gli ospiti possono rilassarsi in ambienti eleganti, gustare proposte gastronomiche varie e di grande qualità.

Dove soggiornare

Hilton New York Times Square

Hotel che domina New York, adiacente a Time Square, cuore della city, offre viste panoramiche dalla Sky lobby e dalle camere ampie e spaziose. Ottima la colazione. A pochi isolati da luoghi iconici come l’Empire State Building, il Madison Square Garden, Bryant Park, la Grand Central Station e i teatri di Broadway. Fermate metro adiacenti per muoversi agevolmente in tutta la metropoli. L’hotel è pet friendly e dispone anche di una palestra moderna e attrezzata.

La struttura alberghiera, i trasferimenti e gli itinerari su misura del reportage da New York sono stati organizzati da Turisanda 1924 (www.turisanda.it), realtà storica del turismo italiano che, con oltre 100 anni di esperienza, si conferma come uno dei brand più longevi della travel industry. Parte di Alpitour World, uno dei principali gruppi turistici europei, Turisanda 1924 rappresenta un punto di riferimento per chi cerca viaggi curati nei minimi dettagli e altamente personalizzati.

Da sempre specializzata nel segmento tailor made, progetta itinerari costruiti attorno ai desideri, alle passioni e ai tempi del viaggiatore. Non si tratta di semplici vacanze, ma di esperienze disegnate su misura: dalla scelta di strutture esclusive ai trasferimenti organizzati con ogni comfort, fino a esperienze autentiche e spesso uniche pensate per rendere ogni viaggio davvero irripetibile. Accanto a questa proposta raffinata si affiancano anche le linee Presstour e Made by Turisanda, pensate per offrire soluzioni flessibili e accessibili, mantenendo sempre un alto livello qualitativo. In questo contesto si inserisce anche Voyager Family, la collezione firmata Turisanda 1924 dedicata alle famiglie: viaggi di gruppo con partenze dedicate, pensati per coniugare le esigenze di adulti e bambini con programmi equilibrati, esperienze coinvolgenti e la presenza di guide esperte parlanti italiano. Un modo per scoprire il mondo insieme con la serenità di un’organizzazione attenta e la qualità di un grande brand.

Da New York City a Orlando per Walt Disney World Resort

Con un comodo volo Delta Air Lines, in circa tre ore si raggiunge Orlando, nel cuore della Florida, lo “Stato del sole” e terzo più grande degli Stati Uniti.

Prepararsi a vivere un’esperienza in Florida significa entrare in un mondo che brilla più di ogni altro: il Walt Disney World Resort. Inaugurato nel 1971 è il più grande complesso di parchi a tema al mondo e un vero universo del divertimento, dove ogni giorno prendono vita attrazioni iconiche, spettacoli mozzafiato e incontri con i personaggi più amati. Il tour operator Going è il distributore ufficiale per l’Italia di Walt Disney World Resort (alcune proposte sono disponibili su www.going.it, con possibilità di personalizzare gli itinerari negli Stati Uniti includendo i parchi Disney).

Il Walt Disney World Resort

Il resort ospita sei parchi tra tematici e acquatici: i quattro parchi principali (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom) e i due parchi acquatici (Disney’s Typhoon Lagoon e Disney’s Blizzard Beach).

A questi si aggiungono oltre 30 hotel e ville tematiche (quasi 29 mila camere), campi da golf immersi nella natura, un complesso sportivo e Disney Springs, il cuore pulsante dello shopping, della ristorazione e dell’intrattenimento.

I 4 parchi tematici

Il “Magic Kingdom”, primo parco inaugurato, è il simbolo dell’intero resort con l’iconico Castello di Cenerentola e le sue sette aree tematiche, dove le fiabe prendono vita tra attrazioni leggendarie come “Pirates of the Caribbean” che ha dato ispirazione all’omonima saga con protagonista il pirata Jack Sparrow

“Epcot”, aperto nel 1982, è ispirato a una visione futuristica di Walt Disney e celebra innovazione, tecnologia e culture del mondo attraverso padiglioni, eventi e festival. Si trovano qui le attrazioni dedicate a film come Oceania, Encanto, Frozen e i Guardiani della Galassia.

“Disney’s Hollywood Studios”, inaugurato nel 1989, trasporta nel mondo del cinema e dell’immaginazione – da Hollywood Boulevard a Star Wars – Galaxy’s Edge, fino a Toy Story Land che riprende gli omonimi film Pixar dedicati al mondo dei giocattoli.

Infine, “Disney’s Animal Kingdom” (1998) unisce parco tematico e riserva naturale. Icona del parco è The Tree of life, scultura di un enorme baobab alto 44 metri che ospita al suo interno un teatro. Qui si trova anche Pandora – The World of Avatar, ispirata ai film di James Cameron.

Il soggiorno può diventare parte integrante dell’esperienza scegliendo il “Disney’s Animal Kingdom Lodge”, un resort “deluxe” ispirato ai tradizionali villaggi africani. Le camere sono dotate di mobili in legno intagliato a mano, spesso in mogano, con dettagli che richiamano l’artigianato locale. Offrono tutti i comfort moderni. Qui, davvero, regna la fantasia. Ogni angolo racconta una storia, ogni giornata è diversa e ogni viaggio si trasforma in qualcosa di indimenticabile.

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