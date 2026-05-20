Il fascino delle piante all’Univesità di Salerno

In occasione della “Giornata internazionale del fascino delle piante”, promossa a maggio in tutto il mondo, anche l’Università di Salerno organizza per l’occasione la Giornata-Evento dal titolo “Il fascino delle piante: ambiente, agricoltura, alimentazione e salute“, giunta alla sua VI edizione.

La manifestazione – in programma mercoledì 20 maggio – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – negli spazi esterni degli Edifici F e F1 al campus di Fisciano – accoglierà attività interattive e dimostrative, con la partecipazione e il contributo di ricercatori, docenti e studenti dei corsi di studio in Scienze e Tecnologie Agrarie, Tecniche Erboristiche e Scienze Ambientali. Alla manifestazione parteciperanno anche enti di ricerca, aziende agricole, corpi dei Carabinieri insieme all’Ordine degli Agronomi di Salerno. L’obiettivo comune è illustrare il ruolo centrale dell’agricoltura, delle piante e della biodiversità nel mantenere l’equilibrio e la salute del Pianeta e dei suoi abitanti.

In occasione dell’evento, si terrà anche quest’anno – per la nona edizione – l’assegnazione del riconoscimento “PREMIAMO IL MERITO“, il Premio offerto dalla OP TerraOrti, dedicato ai tre migliori studenti del primo anno del Corso di Agraria del Dipartimento di Farmacia UniSA.

Il Fascination of Plants Day è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado e a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza delle piante per l’ambiente, la salute pubblica e la valorizzazione del territorio.

Qui il Programma dei lavori.

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