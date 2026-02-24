Incidente sul lavoro, operaio di 24 anni morto a Nocera

Un’altra tragedia sul lavoro scuote la provincia di Salerno. Carmine Albero, 24 anni, originario di Sarno, ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri in un’officina di Nocera Inferiore specializzata nella riparazione di mezzi pesanti.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava tra due camion in manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, una terza motrice in movimento avrebbe urtato uno dei mezzi fermi, spingendolo contro il ragazzo. L’impatto è stato fatale e per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma in attesa dell’autopsia, oltre al sequestro dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Presenti anche i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl, che dovranno verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Gli investigatori hanno confermato che il giovane era regolarmente assunto.

La notizia ha scosso profondamente Sarno e Nocera Inferiore. Carmine era molto conosciuto e stimato, non solo per il suo impegno lavorativo ma anche per la sua partecipazione alla vita sociale del territorio.

Il coordinamento giovanile di Forza Italia, movimento di cui Albero era stato tra i fondatori, lo ha ricordato con parole commosse: “Carmine era uno di noi. Un ragazzo che aveva scelto di esserci, di partecipare, di credere nella sua comunità. Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva una grande passione: il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti”.

