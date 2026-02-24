Comunali, De Luca annuncia candidatura, Villani (M5S): fuori luogo, lavoriamo a campo largo

Vincenzo De Luca rompe gli indugi e si candida alla guida della città.

Lo ha fatto nel consueto appuntamento televisivo del venerdì, a modo suo, sbeffeggiando alleati e “campo largo”, tracciando un mega programma di rilancio della città che considera “sua”, pur avendo origini lucane (è nato a Ruvo del Monte, dove lo scorso anno è stato insignito della cittadinanza onoraria): “Chi mi vuole votare, mi vota”, ha affermato.

Nel corso di un dibattito alla Camera di Commercio sul tema “La libertà di partire, il diritto di restare”, ha sostenuto che “Bisogna riprendere la città” ed ha evidenziato la necessità di affrontare temi quali sicurezza, urbanistica, lavoro, giovani:“Si ricomincia, bisogna riprendere la città e la provincia”, lasciando intendere che dopo il Comune punterà alla presidenza di Palazzo Sant’Agostino. In merito al programma elettorale lo ha così sintetizzato: “Dobbiamo ricreare una speranza, rimettere mano a un piano straordinario di rinnovamento e di riqualificazione urbana. Puntare su nuovi investimenti per la città. Ridare un’immagine bella a Salerno. Riprendere pezzo per pezzo questa città, bonificarla completamente. Sarà la ripresa di un cammino, così si creerà anche entusiasmo”.

E, in risposta alla domanda di una giornalista sulle possibili alleanze e soprattutto sul “campo largo”, ha poi aggiunto: “Mi volete far bestemmiare? Dovete andare a Pompei a piedi se decido di impegnarmi, per come siamo combinati”.

Anche se la candidatura di De Luca era nell’aria, i partiti del Centrosinistra che dovrebbero sostenerlo continuano a parlare di Campo largo senza indicare un nome alternativo. E mentre la data delle elezioni si avvicina sempre di più, anche il Centrodestra non ha ancora indicato il nome da contrapporre a De Luca, che ha già pronte le tre liste civiche che lo sosterranno insieme alla lista di Avanti Psi, i cui vertici si sono già espressi favorevolmente.

Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha preso le distanze dalle recenti dichiarazioni dell’ex governatore Vincenzo De Luca, definendole fuori luogo nel contesto del dibattito politico locale. In vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo, Villani ha ribadito che il progetto del campo largo resta una prospettiva concreta anche a Salerno, nonostante le tensioni emerse nel centrosinistra. «Il campo largo nel capoluogo si farà, perché c’è una volontà politica chiara di costruire un’alternativa credibile per la città», ha affermato Villani. «Certe affermazioni autocelebrative sono fuori luogo e non aiutano a costruire un confronto sereno sui temi che interessano davvero i cittadini».

La coordinatrice pentastellata ha poi replicato a chi, negli ultimi giorni, ha criticato la presenza di figure politiche di lungo corso nel dibattito pubblico. «Quando si parla di “artigiani della politica”, bisognerebbe chiarire che sono coloro che, dopo aver servito le istituzioni, tornano a fare il proprio mestiere. Non parliamo certo di chi ha manovrato la politica per oltre 40 anni secondo il proprio punto di vista», ha dichiarato, precisando che si tratta di una valutazione politica.

La Villani ha infine sottolineato la necessità di rinnovare metodi e linguaggi della politica locale, invitando tutte le forze progressiste a concentrarsi su programmi e proposte per la città, piuttosto che su esaltazioni e personalismi. «Ribadisco la disponibilità del Movimento 5 Stelle a dialogare con tutte le forze progressiste per costruire una prospettiva comune per la città».

