Salerno illumina con lo sport: parte il progetto nazionale del Governo per rigenerare i quartieri

Salerno entra a pieno titolo nella rete delle città italiane protagoniste di Sport Illumina, il programma nazionale promosso dal Governo italiano per la rigenerazione urbana attraverso lo sport. Un’iniziativa che non nasce a livello locale, ma che si inserisce in una strategia nazionale volta a restituire ai cittadini spazi pubblici moderni, accessibili e gratuiti, pensati per lo sport, l’aggregazione e la socialità.

Il progetto, che vede coinvolto il Comune di Salerno come ente beneficiario, è finanziato e realizzato nell’ambito di un bando pubblico nazionale gestito da Sport e Salute S.p.A., società interamente partecipata dallo Stato e braccio operativo del Governo italiano per le politiche sportive.

Un progetto che nasce a Roma, non a Palazzo di Città

È un aspetto centrale: Sport Illumina non è un intervento comunale isolato, ma una misura strutturata a livello nazionale. La progettazione, il finanziamento e la realizzazione delle opere fanno capo a una società nazionale, con standard uniformi e una visione condivisa su tutto il territorio italiano.

Il Comune di Salerno ha partecipato all’avviso pubblico ed è risultato assegnatario del finanziamento, entrando così in una graduatoria nazionale che coinvolge decine di città.

Cosa verrà realizzato a Salerno

Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione di aree urbane già esistenti, che saranno trasformate in playground sportivi polifunzionali, spazi aperti e inclusivi, destinati in particolare ai giovani ma fruibili da tutta la cittadinanza.

Campetti di quartiere, aree attrezzate e spazi di incontro prenderanno il posto di zone spesso sottoutilizzate o degradate, con l’obiettivo di portare lo sport sotto casa, rendendolo un presidio sociale oltre che fisico.

Lavori affidati a una società nazionale

Anche la fase esecutiva sottolinea il carattere istituzionale dell’operazione: i lavori saranno realizzati sotto il coordinamento diretto di Sport e Salute S.p.A., che opera su scala nazionale e garantisce criteri omogenei di qualità, sicurezza e accessibilità.

Un modello che supera la frammentazione locale e che punta su investimenti pubblici centralizzati, capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita urbana.

Sport come politica pubblica

Con Sport Illumina, il Governo sceglie di utilizzare lo sport come strumento di rigenerazione urbana, inclusione sociale e prevenzione del disagio, soprattutto nei quartieri. Salerno, in questo quadro, diventa parte di un disegno più ampio che coinvolge l’intero Paese e che punta a lasciare infrastrutture durature, non interventi spot.

In sintesi, Salerno non accende semplicemente nuovi campetti, ma si inserisce in una politica nazionale di investimento pubblico, dove lo sport diventa leva di sviluppo urbano e sociale. Un progetto che guarda al presente dei quartieri, ma soprattutto al futuro delle comunità che li abitano.

