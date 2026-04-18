Salerno in piena crisi demografica: la fotografia dell’Istat, una città senza giovani

La fotografia scattata dall’ultimo dossier Istat 2026 restituisce un’immagine chiara e, per molti versi, allarmante: Salerno è una città che si sta progressivamente svuotando e invecchiando. Non si tratta più di una percezione o di un fenomeno marginale, ma di una vera e propria emergenza strutturale che coinvolge dinamiche sociali, economiche e urbanistiche. Il dato più emblematico riguarda il confronto con Giugliano in Campania: appena 305 residenti separano oggi le due città, con Salerno ferma a quota 125.323 abitanti e Giugliano ormai a ridosso con 125.018.
Un distacco ormai simbolico che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato impensabile. Salerno, storicamente tra i principali poli urbani della Campania, rischia concretamente di perdere il proprio peso demografico e, di conseguenza, la propria centralità territoriale.
Una città che invecchia e perde attrattività
Il dato più preoccupante non è soltanto la perdita di circa 1.400 residenti in due anni, ma la composizione stessa della popolazione. Salerno sta vivendo un processo di “senilizzazione” marcato: le nascite sono in costante calo (appena 711 nuovi nati), mentre aumentano sensibilmente le fasce di età più avanzate, in particolare tra i 55 e i 65 anni.
La conseguenza è una piramide demografica squilibrata, dove la base – rappresentata da giovani e bambini – si restringe sempre di più, mentre il vertice si allarga. Questo squilibrio genera effetti a catena: meno forza lavoro, meno innovazione, minore capacità di consumo e una crescente pressione sui servizi sanitari e assistenziali.
In parallelo, il confronto con Giugliano evidenzia un modello opposto. Il comune dell’hinterland napoletano registra oltre mille nascite annue e una presenza significativa di giovani adulti e famiglie. Questo dato suggerisce una maggiore attrattività del territorio, probabilmente legata a costi abitativi più contenuti, a una diversa struttura economica e a una maggiore disponibilità di spazi per le nuove generazioni.
Le cause: 30 anni di politiche poco orientate ai giovani
Per comprendere le ragioni profonde di questa crisi, è necessario guardare alle politiche economiche e sociali degli ultimi trent’anni. Salerno ha vissuto una fase importante di trasformazione urbana, con interventi infrastrutturali e di riqualificazione che hanno migliorato l’immagine e la vivibilità della città. Tuttavia, questi interventi non sono stati accompagnati da una strategia strutturale di sviluppo demografico.
Negli ultimi decenni si è assistito a:
- Un progressivo aumento del costo della vita, in particolare nel settore immobiliare, che ha reso difficile per i giovani acquistare o affittare casa in città.
- Una carenza di politiche attive per l’occupazione giovanile, con un mercato del lavoro locale incapace di trattenere laureati e professionisti.
- Una limitata attrazione di investimenti produttivi, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto, capaci di generare occupazione qualificata.
- Una debole integrazione tra università e tessuto imprenditoriale, che ha favorito la fuga dei talenti verso altre città o regioni.
Il risultato è stato un progressivo esodo giovanile, spesso silenzioso ma costante. Molti ragazzi salernitani scelgono di trasferirsi al Nord Italia o all’estero per trovare opportunità migliori, contribuendo ulteriormente allo svuotamento demografico.
Il rischio economico e sociale
La crisi demografica non è soltanto un problema statistico, ma ha implicazioni dirette sul futuro economico della città. Una popolazione più anziana significa minore capacità produttiva, riduzione del gettito fiscale e aumento della spesa pubblica per servizi assistenziali.
Inoltre, la diminuzione dei giovani incide anche sul tessuto sociale: meno famiglie, meno bambini nelle scuole, meno vitalità nei quartieri. Interi comparti economici – dal commercio alla ristorazione, fino ai servizi – rischiano di subire un ridimensionamento.
Il sorpasso di Giugliano, ormai imminente, assume quindi un valore simbolico ma anche concreto: segna il passaggio da una città storicamente centrale a un contesto che rischia di perdere competitività e attrattività.
Quali soluzioni per invertire la rotta
Invertire questa tendenza non è semplice, ma è ancora possibile attraverso una strategia integrata che metta al centro i giovani e le famiglie. Alcune direttrici fondamentali potrebbero essere:
- Politiche abitative accessibili, con incentivi per l’acquisto e l’affitto da parte di giovani coppie.
- Sostegno all’imprenditorialità giovanile, attraverso incubatori, finanziamenti e semplificazione burocratica.
- Attrazione di investimenti innovativi, puntando su settori come tecnologia, logistica avanzata, turismo sostenibile e servizi digitali.
- Rafforzamento del legame tra università e imprese, per creare opportunità lavorative locali.
- Servizi per la famiglia, come asili nido, scuole e supporti alla genitorialità.
Una sfida che riguarda il futuro
Salerno si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: continuare su una traiettoria di lento declino demografico oppure intraprendere un percorso di rilancio che rimetta al centro le nuove generazioni. I dati Istat rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato.
Il futuro della città dipenderà dalla capacità di trasformare questa crisi in un’opportunità, ripensando il modello di sviluppo e costruendo un ambiente più inclusivo, dinamico e sostenibile. Senza giovani, infatti, non c’è futuro. E Salerno, oggi più che mai, deve scegliere da che parte stare.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.