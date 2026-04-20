Agropoli chiede la riapertura dell’ospedale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si è incatenato ai cancelli dell’ospedale di Agropoli per chiedere la riattivazione del pronto soccorso. È accaduto sabato sera, quando Antonio Corrado Mancino, attivista noto nel territorio per le sue battaglie sul diritto alla salute, ha dato vita a una protesta solitaria destinata a fare da apripista alla manifestazione di oggi.

Mancino ha annunciato che sarebbe rimasto in presidio fino alle 15.30, orario in cui è previsto l’arrivo del corteo cittadino che partirà da piazza della Repubblica per raggiungere la struttura sanitaria. Un’iniziativa che vuole riportare al centro del dibattito pubblico la situazione della sanità nel Cilento e la richiesta — avanzata da anni — di riaprire il pronto soccorso dell’ospedale.

Durante la protesta, l’attivista ha rivolto un appello diretto alle più alte cariche dello Stato, chiedendo un intervento immediato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Adesso basta, aprite l’ospedale”, ha dichiarato, denunciando anche presunte carenze assistenziali e richiamando vicende personali legate all’ospedale di Vallo della Lucania

La riattivazione del pronto soccorso di Agropoli è da anni al centro di mobilitazioni, ricorsi e promesse politiche. Mancino, nel suo intervento, ha ribadito che “Agropoli merita un pronto soccorso, e lo meritano tutti i comuni del comprensorio”, sottolineando la difficoltà dei cittadini costretti a percorrere decine di chilometri per ricevere assistenza in situazioni di emergenza.

Il presidio dell’attivista anticipa la manifestazione organizzata per domenica pomeriggio, che punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali sulle criticità del sistema sanitario locale. L’obiettivo è ottenere un impegno concreto per la riapertura del servizio di emergenza e per il potenziamento dell’offerta sanitaria nel Cilento.

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