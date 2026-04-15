“VISIONI STRATEGICHE NELLA GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI E NELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. LUCI E OMBRE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”. IL PROFESSOR RAFFAELLO COSSU AL COMUNE DI SALERNO.

Di
Aniello Palumbo
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Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 10:30 si terrà presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città di Salerno il convegno dal titolo: Visioni strategiche nella gestione circolare dei rifiuti e nella protezione dell’ambiente. Luci e ombre dell’economia circolare”. L’evento vedrà l’intervento del professor ingegnere Raffaello Cossu, docente emerito dell’Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA), tra i massimi esperti del settore a livello internazionale. L’iniziativa è promossa dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto da Ermanno Lambiase, insieme ai Rotary Club: “Salerno”, presieduto da Francesco Caggiano; “Salerno Duomo” presieduto da Gaetano Cuoco; “Salerno Picentia” presieduto da Lucio Bojano; “Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto da Vittorio Villari; Battipaglia, presieduto da Luigi Bisaccia; all’Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin, e all’Inner Wheel Salerno Est” presieduto da Mirella Amato. Organizzato con il patrocinio del Comune di Salerno e in collaborazione con l’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente (AERA) e l’Associazione “Angela Serra” (Sezione “Luana Basile”), l’evento celebra il Mese dell’Ambiente del Rotary International. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole per la tutela del pianeta. Il convegno offre un’importante occasione di analisi sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sull’economia circolare, focalizzandosi sulle sfide attuali e sulle strategie future per la tutela del territorio. L’iniziativa è dedicata alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Salerno, coinvolte nel percorso di educazione alla cittadinanza attiva. La giornata proseguirà con un secondo momento di incontro previsto alle ore 20:30 presso il Mediterranea Hotel di Salerno.

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