Confesercenti Vallo di Diano, rinnovata convenzione con IIS Cicerone di Sala Consilina

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, con il suo Ente di Formazione Faidee, ha sottoscritto, anche quest’anno, il protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina, rappresentato dalla dirigente scolastica, la dottoressa Antonella Vairo, per un progetto formativo rientrante nei percorsi PCTO riguardanti le competenze digitali, finanzianti dal programma Gol Regione Campania.

“Esprimo un ringraziamento – afferma la presidente Aquino – alla dirigente Antonella Vairo, al corpo docente e in particolare all’ingegnere Rosciano per l’avvio del percorso formativo di 60 crediti, rivolto agli studenti del triennio, partendo dai ragazzi del quinto anno, nell’ambito delle attività della Formazione Scuola Lavoro. Un percorso che permetterà agli studenti di avere la certificazione Eipass, in maniera totalmente gratuita. Ringrazio anche la Psb e il Centro per l’impiego di Sala Consilina nella persona di Vanni Ritorto, con il suo staff, per la collaborazione in questo importante progetto che ancora una volta parte dalla sinergia tra mondo associativo, imprenditoriale e scuola”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

