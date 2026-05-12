Lotta alla contraffazione, Agenzia Dogane e Monopoli incontra gli studenti di Battipaglia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti dell’Istituto Superiore Statale “Besta-Gloriosi” di Battipaglia.

Giovedì 14 maggio alle ore 10:30, presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Besta – Gloriosi” di Battipaglia, in via Generale Gonzaga 94, si terrà il convegno dal titolo “Lotta alla Contraffazione e Tutela del Made in Italy”, rivolto agli studenti delle classi quarte dell’Istituto.

L’iniziativa è organizzata dal dirigente scolastico Carmen Miranda in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Salerno – UADM Campania 2, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati al commercio di prodotti contraffatti e sull’importanza della tutela delle eccellenze italiane.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della dirigente scolastica Carmen Miranda.

Previsti poi gli interventi di Aurelio Cianfrone, Capo Sezione Verifiche e Antifrode Area Territoriale Salerno e coordinatore del Servizio viaggiatori dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento – UADM Campania 2, e di Lucia Peluso, funzionario della Sezione Antifrode UADM Campania 2.

Nel corso del convegno saranno affrontati diversi temi, tra cui i risvolti economici, penali e sociali del commercio di beni contraffatti in Italia, i casi pratici di sequestro di merce illegale, la normativa in materia di contraffazione e il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tutela del Made in Italy.

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