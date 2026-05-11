Noi amiamo la Scuola, i vincitori del concorso VéGé

Si è chiusa l’edizione 2025 del progetto “Noi Amiamo la Scuola“, l’iniziativa promossa dal Gruppo VéGé con l’adesione delle insegne Eté Supermercati (Eté, Grand’ Eté, Eté Prime e Eté Smarty), Xsempre e Superdis.

Il progetto ha generato un montepremi complessivo pari a 47.300 euro, convertito in buoni digitali destinati a circa 70 istituti scolastici del territorio campano, utilizzati per l’acquisto di materiale didattico e nuove dotazioni tecnologiche, presso fornitori selezionati.

I premi principali e le scuole vincitrici sul territorio

Del montepremi totale, il Gruppo ha assegnato 9.000 euro alle tre scuole vincitrici della classifica di riferimento, ripartiti in tre buoni del valore di 3.000 euro ciascuno.

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta direttamente sul territorio. I rappresentanti delle insegne si sono recati in visita presso gli istituti per consegnare personalmente l’assegno simbolico e il premio.

Le tre scuole vincitrici sono state:

Scuola Primaria Velina (Castelnuovo Cilento) – Per l’insegna Xsempre

(Castelnuovo Cilento) – Per l’insegna Istituto Giovanni XXIII (Montoro Inferiore) – Per l’insegna Eté

(Montoro Inferiore) – Per l’insegna Scuola Primaria Aldo Moro (Vallo della Lucania) – Per l’insegna Superdis

I restanti fondi del montepremi complessivo sono stati distribuiti alle altre scuole classificate in graduatoria, attraverso l’assegnazione di buoni digitali di valore compreso tra i 500 e i 700 euro.

L’impatto concreto sulla didattica

Il sostegno economico risponde a una necessità reale delle scuole locali, costantemente alla ricerca di fondi per offrire agli alunni sempre il meglio. Gli istituti premiati hanno già anticipato che i buoni ricevuti saranno destinati all’acquisto di attrezzature tecnologiche e materiale scolastico indispensabile, con l’obiettivo di supportare le attività in classe e rendere l’apprendimento quotidiano sempre più interattivo, coinvolgente e stimolante.

Un duplice valore per il futuro

Prendere parte a iniziative come “Noi Amiamo la Scuola” conferma la volontà delle insegne Eté, Xsempre e Superdis di mantenere un legame forte e attivo con il territorio locale. Sostenere gli istituti scolastici significa investire direttamente nelle comunità in cui siamo presenti ogni giorno, trasformando la spesa quotidiana delle famiglie in un aiuto pratico per l’educazione e il futuro delle nuove generazioni.

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