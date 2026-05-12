Premio Com&Te, IV appuntamento venerdì 15

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si terrà il prossimo venerdì 15 maggio, alle ore 18, presso la Sala Maestrale dell’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il quarto appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te.

Ospite del salotto letterario sarà la giornalista Antonella Mariani con la pubblicazione Protagoniste Storie di donne che hanno fatto la differenza (Avvenire Vita e Pensiero).

Padovana di cuore, milanese di elezione. Da diversi anni ad Avvenire, ha lavorato agli Esteri, coordinato un inserto sulla famiglia, le attività sul digitale e ora è al Desk centrale. Scrive di donne e di diritti umani, ha coordinato con altre colleghe le campagne “Noi afghane” e “Donne per la pace”. Orgogliosa della sua rubrica “Protagoniste”, che le ha permesso di conoscere donne che in tutto il mondo fanno la differenza.

Inventrici, paladine dei diritti umani, imprenditrici sociali, dottoresse, educatrici… Sono appassionanti le storie di donne che con creatività, forza di volontà e impegno trasformano la realtà che le circonda, ovunque si trovino e qualunque difficoltà incontrino. E’ quanto l’autrice racconta nel suo libro, dopo aver da anni raccolto le voci di decine di donne di tutto il mondo, “protagoniste” del proprio e dell’altrui destino.

A dialogare con la scrittrice saranno i giornalisti Francesca Faiella e Pierpaolo Durante, entrambi redattori della rivista Ulisse on line.

La manifestazione sarà integralmente trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di Premio Com&Te https://www.facebook.com/premiocomete.

Per ogni altra informazione può essere consultato il sito www.premiocomete.it

Ingresso libero.

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