SalerNoir Festival le notti di Barliario, al via la XII edizione

Il conto alla rovescia è finito. Da oggi, venerdì 8 maggio, e per l’intero weekend, Salerno propone il suo volto noir con il SalerNoir Festival le notti di Barliario, che festeggia la sua dodicesima edizione tra il Circolo Canottieri Irno e il suggestivo Piccolo Teatro di Porta Catena.

La rassegna è diretta dalla scrittrice Piera Carlomagno e organizzata dall’associazione Porto delle Nebbie, presieduta da Pina Masturzo.

VENERDÌ 8 MAGGIO – IL GALÀ DI APERTURA

Il sipario si alza alle 18.30 ai Canottieri con una serata di grande letteratura. Si comincia con Alessandro Maurizi, che presenta la sua nuova opera, Il diavolo nel palazzo (Mondadori), con Pina Masturzo. E si prosegue con la protagonista d’onore della serata: la scrittrice italo-americana Ben Pastor. Tra le voci più autorevoli del giallo storico italiano, la Pastor alle 19.30 riceverà il Premio Attilio Veraldi alla carriera e presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo Lo specchio del pellegrino (Sellerio), in dialogo con il direttore del Premio, Massimiliano Amato.

SABATO 9 MAGGIO – AGATHA CHRISTIE E IL BRIVIDO DEL THRILLER

Cinquant’anni fa ci lasciava la regina indiscussa del giallo. Il festival la celebra con un incontro dedicato, protagoniste le cosy crime writer Barbara Perna (Se tu non ridi più, Bompiani) e Serena Venditto (Sette vite come i libri, Mondadori), in dialogo con Irene Fimiani. La serata si fa poi più oscura con Marco De Franchi e il suo Il silenzio delle rondini (Longanesi) e Mirko Zilahy con La stanza delle ombre (Mondadori): dal cozy al thriller, senza respiro. Entrambi gli autori discuteranno delle loro opere con il giornalista e critico letterario e teatrale Andrea Manzi.

DOMENICA 10 MAGGIO – NOIR IN TV: UN VIAGGIO TRA PASSATO E FUTURO

La terza serata è una vera chicca per appassionati. Si celebrano i cinquant’anni di Dov’è Anna, lo sceneggiato Rai firmato da Biagio Proietti e Diana Rispo che rivoluzionò la televisione italiana. La direttrice artistica Piera Carlomagno conduce il talk “Dagli sceneggiati gialli alle moderne fiction”, con Andrea Di Consoli, Andrea Manzi, Angelo Petrella e Valeria Saggese, preceduto dalla presentazione di Davide Speranza. In chiusura, Roberto Costantini porta la nuova storia del commissario Mike Balistreri, L’amore non basta (Marsilio), in dialogo con Daria Limatola.

Patrocini e supporti

La XII edizione del SalerNoir è realizzata con il patrocinio di Provincia e Comune di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, RaiCampania e Ordine dei Giornalisti della Campania. Con il supporto di Banca Monte Pruno, Gianmarino e Partners Srl, Essenia, Ribasud, Bimed e degli sponsor tecnici Circolo Canottieri Irno, Piccolo Teatro di Porta Catena, Dapro Viaggi e ThéCoffeeLate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...