Turista inglese ferito da elica ad Amalfi

Se l’è cavata con una prognosi di 15 giorni il turista britannico di 27 anni che venerdì pomeriggio si era ferito durante un’escursione in barca lungo la Costiera Amalfitana. Il giovane, in compagnia della fidanzata e di una coppia di amici, si era tuffato dal natante finendo però contro le eliche del motore, riportando ferite agli arti inferiori.

Secondo una prima ricostruzione, gli amici lo hanno soccorso immediatamente e lo hanno trasportato d’urgenza al porto di Amalfi, dove i sanitari del 118 hanno tamponato l’emorragia e disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di Salerno.

Ferite meno gravi del previsto

Nonostante la dinamica dell’incidente avesse fatto temere il peggio, le lesioni riportate si sono rivelate meno gravi del previsto. Dopo le cure e gli accertamenti, il 27enne ha potuto lasciare l’ospedale nelle ore successive, con una prognosi di 15 giorni.

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