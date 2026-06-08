17enne precipita dal secondo piano, ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana, dopo essere precipitata dal balcone di un’abitazione situata al secondo piano. La giovane è caduta da un’altezza di circa sei metri, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio.

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente e, viste le condizioni della ragazza, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Accertamenti in corso

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause della caduta, al momento, restano da chiarire: gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a comprendere cosa sia successo nei minuti precedenti alla precipitazione.

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