Confagricoltura, è emergenza cinghiali

Confagricoltura Salerno lancia un nuovo, duro appello alle istituzioni sulla proliferazione dei cinghiali e sui danni sempre più gravi che la fauna selvatica sta causando alle aziende agricole della provincia. In una lettera firmata dal presidente Antonio Costantino e indirizzata al presidente della Provincia, al Prefetto, agli Ambiti Territoriali di Caccia e all’assessora regionale all’Agricoltura, l’organizzazione parla apertamente di “situazione oltre la soglia dell’ordinarietà”.

Danni ingenti alle produzioni agricole

La crescita incontrollata dei cinghiali sta colpendo duramente tutti i principali comparti agricoli salernitani: corilicolo, olivicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo, zootecnico.

Nella lettera si legge che molte imprese denunciano perdite economiche rilevanti, distruzione delle colture, danni alle infrastrutture rurali e rischi crescenti per la sicurezza degli operatori e dei cittadini. A ciò si aggiunge l’aumento degli incidenti stradali causati dagli animali.

Le richieste: “Misure straordinarie e coordinate”

Costantino chiede interventi immediati e incisivi: rafforzamento dei piani di controllo e contenimento, accelerazione delle procedure di indennizzo, potenziamento delle attività degli enti competenti, istituzione di un tavolo tecnico permanente con organizzazioni agricole, Regione, Prefetture, ATC ed enti gestori del territorio.

Confagricoltura sollecita anche una ricognizione tecnica puntuale delle aree più colpite, per programmare interventi basati su dati oggettivi e sostenuti da risorse adeguate.

“Tutela dell’agricoltura è interesse pubblico primario”

L’associazione ribadisce la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni:

«La tutela dell’agricoltura rappresenta un interesse pubblico primario per l’economia, l’ambiente e la salvaguardia del presidio umano delle aree rurali».

Un appello che arriva in un momento particolarmente delicato per il settore, già messo alla prova da rincari, cambiamenti climatici e instabilità dei mercati.

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