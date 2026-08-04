La Prova del nove, Maurizio Casagrande ad Amalfi domenica 9

Musica e risate per il prossimo appuntamento sotto le stelle di Amalfi. Domenica 9 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, Piazza Municipio ospiterà la comicità travolgente di Maurizio Casagrande, protagonista dell’atteso appuntamento con il suo nuovissimo spettacolo La prova del nove.

Amalfi Summer Fest

L’evento arricchisce il ricco programma di Amalfi Summer Fest, la rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano e curata dall’Assessore agli Eventi e alla Cultura Enza Cobalto. Un cartellone che, appuntamento dopo appuntamento, continua a regalare al pubblico emozione e intrattenimento di qualità.

L’obiettivo dell’artista era dare vita a uno spettacolo musicale fresco e divertente, pensato proprio per un pubblico estivo. Un progetto nato dall’idea di unire grandi canzoni, racconti, sketch e momenti di riflessione in compagnia di un cast d’eccezione, composto da attori, cantanti e musicisti di talento.

Il sindaco Daniele Milano

«Siamo felicissimi di accogliere la produzione di Maurizio Casagrande – dichiara il sindaco Daniele Milano – Amalfi Summer Fest nasce proprio con l’obiettivo di regalare momenti di svago e grande spettacolo ai nostri concittadini e ai tanti turisti presenti. Portare in piazza un artista del calibro di Casagrande conferma la bontà di una programmazione pensata per valorizzare la forza dello spettacolo dal vivo».

Lo spettacolo

Sul palco, Casagrande farà i conti con un produttore diffidente, musicisti smarriti e una spalla d’eccezione riluttante, offrendo al pubblico una serata all’insegna del puro divertimento. Come suggerisce lo stesso titolo, La prova del nove dovrebbe servire a verificare la correttezza di un’operazione, ma la serata di Amalfi dimostrerà che, nel caotico mondo dello spettacolo, non sempre le regole tradizionali funzionano. Accanto a Casagrande, un cast di talentuosi attori, cantanti e musicisti completerà il mosaico di una notte che si preannuncia indimenticabile.

Enza Cobalto

«Siamo felici di essere riusciti ad inserire anche il teatro e la comicità fra i nostri appuntamenti estivi – prosegue l’Assessore Enza Cobalto – Offrire al nostro pubblico serate di intrattenimento così curate, capaci di unire la qualità artistica e la bellezza dei nostri spazi, rappresenta il modo migliore per vivere intensamente l’estate amalfitana».

Tutti gli eventi di Amalfi Summer Fest sono a ingresso gratuito.

INFO: aggiornamenti e maggiori informazioni sugli eventi saranno sempre disponibili sul sito e sui canali social del Comune di Amalfi e di VisitAmalfi.info; la disponibilità di posti auto nei parcheggi pubblici è consultabile in tempo reale su Info Parking Amalfi.

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