Picentia Short Film Festival, la X edizione dal 21 al 27 settembre

In questo percorso di maturazione e crescita, il festival introduce quest’anno una storica novità strutturale: il debutto di “Over Time”, una nuova sezione competitiva interamente riservata ai lungometraggi, che affiancherà la selezione ufficiale dei corti per offrire uno spazio espressivo e distributivo ancora più ampio ai registi e alle produzioni internazionali.

L’annuncio della decima edizione giunge in un momento di intensa attività e prestigio istituzionale per il festival campano.

A testimonianza del credito artistico conquistato sul campo, si rinnova infatti la collaborazione con il Magna Graecia Film Festival in Calabria, dove la squadra del Picentia tornerà a curare la direzione della sezione cortometraggi.

La guida dell’area è affidata allo stesso Luca Capacchione (Direzione Artistica) e a Jacopo Curcio (Direzione Tecnica). Il cuore della sinergia sarà la presentazione dei finalisti della sezione “First Lights”, un progetto concepito come vero e proprio incubatore per i registi di domani, focalizzato sul sostegno degli esordi e dei giovani talenti del panorama italiano e internazionale.

Un impegno corale che conferma il Picentia Short Film Festival non solo come punto di riferimento culturale nel Mezzogiorno – capace di coinvolgere stabilmente autori e opere provenienti da circa 70 Paesi -, ma anche come promotore attivo di reti virtuose e scambi artistici di respiro nazionale e globale.