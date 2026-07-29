Droga, GdF arresta 2 persone

In data odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di n. 2 soggetti cui sono contestati i reati di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente ai fini di successivo spaccio.

Le indagini

Il provvedimento, emesso all’esito di interrogatorio preventivo, si inserisce nell’ambito di una più ampia indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno relativa ad un’associazione dedita all’importazione in Italia, per il tramite di vettori marittimi, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dal Sud America; nell’ambito di tale indagine, lo scorso 26 maggio, veniva data esecuzione ad una prima ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di altre persone per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Sequestro oltre 180 chili di cocaina

Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro oltre 180 kg di cocaina, transitati presso lo scalo marittimo salernitano.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che il provvedimento cautelare oggi eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e, comunque, è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame. Il presente comunicato viene pubblicato sul sito dell’ufficio nella partizione dedicata ai comunicati stampa e, in relazione alla particolare rilevanza delle indagini compiute, anche nella home page del sito.

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