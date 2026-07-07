Riqualificato porto di Marina di Camerota

È stato inaugurato il porto turistico riqualificato di Marina di Camerota, nel Salernitano, dopo il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura. L’opera segna il primo tassello del nuovo waterfront cittadino, un progetto più ampio che proseguirà in autunno con l’avvio dei lavori del nuovo lungomare e, al termine della stagione estiva, con il cantiere per la riqualificazione di piazza San Domenico.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è rafforzare il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica per il turismo, la nautica da diporto e l’economia locale, integrandolo con il nuovo assetto del fronte mare.

Il sindaco Mario Scarpitta

“Quella che consegniamo oggi non è soltanto un’opera pubblica, ma un investimento sul futuro di Marina di Camerota”, ha dichiarato il sindaco Mario Scarpitta durante la cerimonia. “Abbiamo restituito sicurezza, servizi e funzionalità a un’infrastruttura centrale per il territorio e continueremo a investire nella valorizzazione del porto e del waterfront, creando nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico”.

Progetto nuovo lungomare

Nel corso dell’inaugurazione è stato presentato anche il progetto del nuovo lungomare, che prenderà il via nel mese di ottobre. La riqualificazione di piazza San Domenico, invece, è programmata per la fine dell’estate, così da non interferire con la stagione turistica.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, con particolare riferimento al consigliere regionale Luca Cascone, oltre alle autorità marittime, ai progettisti, ai tecnici, all’impresa esecutrice e ai dipendenti comunali coinvolti.