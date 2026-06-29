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Galleria e depuratore, il nuovo sindaco di Maiori incontra Fico in Regione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Un primo passo concreto verso un dialogo stabile tra Maiori e la Regione Campania sui temi che segneranno il futuro della Costiera Amalfitana.

Si è svolto venerdì 26 giugno a Palazzo Santa Lucia, un incontro tra il sindaco di Maiori Gianpiero Romano, il presidente della Regione Roberto Fico e una delegazione composta da rappresentanti politici del territorio, comitati per la tutela ambientale e dal vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Fulvio Mormile.

Tutela ambientale, sicurezza e mobilità: le priorità sul tavolo

Il colloquio ha affrontato alcune delle questioni più rilevanti per la Costiera Amalfitana:

Tutela ambientale e paesaggistica, Sicurezza del territorio, Mobilità e viabilità, Depurazione e gestione delle acque, Programmazione delle opere pubbliche sovracomunali

Il sindaco Romano ha illustrato l’impostazione della nuova amministrazione, sottolineando la volontà di instaurare un rapporto stabile, trasparente e istituzionale con la Regione, fondato sulla conoscenza degli atti e sulla condivisione delle scelte che riguardano un territorio di valore internazionale.

Variante Maiori–Minori e depuratore consortile: le opere più delicate

Particolare attenzione è stata dedicata alle due infrastrutture più discusse: la variante in galleria tra Maiori e Minori e il depuratore consortile in località Demanio

Su entrambi i progetti il sindaco ha espresso le preoccupazioni dell’amministrazione, chiedendo: massima trasparenza; una valutazione comparativa delle alternative progettuali; garanzie sulla tutela preventiva del paesaggio e dell’ambiente; un coinvolgimento pieno della comunità locale nei processi decisionali.

La Costiera Amalfitana, ha ribadito Romano, è un territorio “di valore paesaggistico, ambientale e culturale straordinario”, e ogni intervento deve essere proporzionato e sostenibile.

La linea della nuova amministrazione: rigore, istituzioni, sostenibilità

Secondo quanto comunicato dal Comune di Maiori, la nuova amministrazione intende affrontare le criticità della comunità con un approccio: rigoroso, istituzionale, orientato a soluzioni sostenibili ed efficaci, in collaborazione con la Regione e con tutti gli enti coinvolti.

Un primo passo verso un percorso condiviso

L’incontro rappresenta il primo momento di interlocuzione istituzionale su temi che incideranno profondamente sul futuro della Costiera Amalfitana. Obiettivo: rafforzare il dialogo tra Comune e Regione e costruire percorsi condivisi nell’interesse della comunità locale e dell’intero territorio costiero.

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