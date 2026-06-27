La dottoressa Marisa Fiorillo nuova presidente del Club “Inner Wheel Salerno Carf”.

Si è svolta nella suggestiva cornice del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno la tradizionale cerimonia del “Passaggio di Consegne “del “Club Inner Wheel Salerno Carf”. La presidente uscente, Marcella Anzolin Petraglia, ha passato ufficialmente il collare con i nomi di tutte le presidenti del Club a Marisa Fiorillo Della Monica, che già otto anni fa aveva guidato il sodalizio innerino. Dopo la lettura della “Preghiera delle innerine”, letta da don Claudio Raimondo, Rettore della Chiesa di Sant’Anna al Porto e di Sant’Andrea de Lavina, la presidente uscente Marcella Anzolin ha tracciato un bilancio delle tante attività svolte durante il suo anno di presidenza:” Sono stati circa 40 i progetti realizzati, molti dei quali condotti in stretta sinergia con i Club Rotary e Inner Wheel del territorio. Nel cuore mi sono rimasti tutti, perché sono stati tutti bei progetti. Sicuramente abbiamo fatto due grandi service: il progetto ideato dalla nostra socia Ester Andreola “La Cultura del Teatro come Volano di Sviluppo” che ha avuto lo scopo di valorizzare il ruolo del Teatro nella realtà contemporanea dando vita e parola agli esperti del settore, agli attori e ai giovani studenti delle scuole secondarie di II grado della nostra città che da anni vivono esperienze di teatro a scuola, e l’altro, “Mare Nostrum”, ideato dalla nostra socia Marianna Bortone Blasi, promosso dai club Rotary, Inner Wheel, Rotaract e Interact di Salerno, dedicato ai giovani migranti non accompagnati arrivati sul nostro territorio. Ricordiamo inoltre il service “Ballando insieme sotto le stelle della solidarietà” che ha consentito di raccogliere fondi donati alla Caritas Diocesana di Salerno, coordinata da don Antonio Romano, e alla “Mensa di Casa Nazareth ” guidata da don Ciro Torre; la “Tombolata solidale”, grazie alla quale abbiamo restaurato un affresco medievale raffigurante una “Madonna con Bambino”, dipinto su una delle pareti della Parrocchia di Santa Trofimena nella Santissima Annunziata, nel Rione Fornelle, affidata a Don Sabato Naddeo. Abbiamo aderito anche ai progetti “Coloriamo l’Istruzione” e “Il panettone Sospeso” proposti dal dottor Gaetano Cuoco, presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, ai quali hanno immediatamente aderito gli altri Club rotariani salernitani. Abbiamo partecipato al progetto rotariano “Domenica della Salute”, dedicata agli screening gratuiti di prevenzione per varie patologie e donato le uova di Pasqua ai senza tetto e ai figli dei detenuti della Casa Circondariale di Salerno. Abbiamo partecipato alla campagna “Orange the Word”, una campagna internazionale iniziata il 25 novembre e conclusasi il 10 dicembre che ha coinvolto tutti i Club Inner Wheel del mondo nata con l’obiettivo di proporre varie iniziative ed eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. La sera dello spettacolo di flamenco “Muyer” – Storie di Donne”, organizzato dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, per raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza Anna Borsa, abbiamo donato un fiore arancione a tutti presenti al Teatro San Paolo di Pontecagnano lanciando il messaggio che le donne non si toccano neanche con un fiore”. La presidente Uscente Anzolin ha ringraziato le componenti del Consiglio Direttivo e tutte le socie per aver collaborato alla realizzazione delle tante iniziative intraprese e portate a termine:” Questa presidenza mi era stata presentata come un’esperienza impegnativa e piena di difficoltà, ma grazie al sostegno di tutte voi l’ho vissuta con serenità, naturalezza e semplicità. Nelle organizzazioni aziendali e delle imprese si insegna che bisogna ispirarsi alla filosofia Kaizen, il principio giapponese del miglioramento continuo. Non la ricerca della perfezione immediata, ma la volontà costante di crescere, imparare dall’esperienza e compiere ogni giorno un piccolo passo in avanti. Credo che questo approccio sia particolarmente adatto anche alla nostra realtà associativa. Ogni attività realizzata, ogni progetto concluso, ogni risultato raggiunto rappresenta un punto di partenza, non un punto di arrivo. Il nostro è stato soprattutto un percorso condiviso, un vero lavoro di squadra orientato al bene del territorio. Ogni iniziativa, ogni progetto, ogni gesto di servizio è nato dalla volontà di dare un contributo concreto alla nostra comunità e si è svolto interamente nella provincia di Salerno, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni reali delle persone e di valorizzare le risorse presenti sul territorio”. La neopresidente Marisa Fiorillo ha presentato le linee progettuali che saranno seguite durante l’anno:” Tra i primissimi appuntamenti in agenda abbiamo “La Domenica del Mare” che si terrà a inizio luglio nella Chiesa di Sant’Anna al Porto. È la domenica della gente del mare, dei pescatori. Noi prepareremo il buffet, ci sarà della musica e delle persone che animeranno la serata. Dedicheremo i nostri progetti alle problematiche delle donne, alla cultura, all’arte, al teatro. Con la collaborazione dei Dirigenti Scolastici e i docenti delle scuole del territorio dedicheremo anche un progetto ai giovani che sono il nostro bene prezioso. Collaboreremo con gli altri Club Inner Wheel e con i Club Rotary di Salerno oltre che con le associazioni, le istituzioni e le parrocchie del nostro territorio”. Nel corso della serata la Presidente uscente Marcella Anzolin ha consegnato con affetto degli attestati di amicizia ad alcune socie del Club: Ranieri Pepe, Maria Dorotea Ricci Napoli, Marianna Bortone Blasi, Maria Rosa Sansone Zani, Patrizia Amich, Mariella Napoli Capozzolo. Un momento corale di allegria è stato vissuto da tutte le componenti del Consiglio Direttivo alle quali la Presidente uscente Marcella Anzolin ha donato dei meravigliosi e colorati cappelli di paglia a falde larghe, come quelli indossati dalla famosa ed elegante attrice Audrey Hepburn. La presidente Marisa Fiorillo ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Past President Marcella Petraglia Anzolin; Vice Presidente Patrizia Fasano Colucci; Segretaria Diana Sardone Di Lorenzo; Tesoriera Valeria D’Aniello Romanelli; Addetta Stampa Annamaria Grimaldi Malinconico. Consigliere: Milly Marino, Mariella Napoli Capozzolo, Nunzia Mirra D’Aniello, Marilena Russo, Emma Paolillo Magaldi, Emanuela Di Filippo Santoro. Addetta Servizi Internazionali Ida Andreozzi Pietrofeso. Referente Internet Gina Gemma Visciani Cioffi. Delegate al Distretto: Luisa Pacifico Marinato e Cristina de Felice Baldoli. Delegata Supplente Maria (Cucca) Andria Pietrofeso. La serata è stata impreziosita dalla superba interpretazione di arie d’opera cantate dal tenore Lorenzo Di Lucia, accompagnato alla chitarra classica da Mauro Emilio Ronca, entrambi talentuosi allievi del “Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno”. Salutate dalla Segretaria del club Cristina de Felice Baldoli le autorità innerine e rotariane presenti: il Segretario Esecutivo del “ Distretto Rotary 2101” Mario Petraglia; la Past President Nazionale Inner Wheel Italia, Maria Andria Pietrofeso; la Past Governatrice del Distretto 210 Italia, Liliana Russo, la componente del comitato permanente al Servizio Internazionale, Distretto 210 Inner Wheel Italia, Diana Di Lorenzo Sardone; le presidenti dei Club Inner Wheel: “Inner Wheel Club Salerno Est” (Mirella Cocomero Amato e la presidente incoming Lara Bracesco); “Inner Wheel Club Cava de’ Tirreni” (la presidente incoming Giovanna Ruggero Pisapia); “Inner Wheel Club Nocera Sarno CARF” (la presidente Maria Ventura e la presidente incoming, Luciana Annarumma); “Inner Wheel Club Battipaglia” (la presidente incoming, Nicoletta Di Nigro); “Inner Wheel Club Paestum Città delle Rose” (la presidente Antonietta Adesso Rocco); i presidenti dei Club Rotary: “Rotary Club Salerno” ( presidente Francesco Caggiano e il presidente incoming, Giulio Trimboli); “Rotary Club Salerno Est” ( il presidente Ermanno Lambiase e la presidente incoming, Valentina Dell’Acqua); “Rotary Club Salerno Picentia” (il presidente Lucio Bojano); “Rotary Club Salerno Duomo” ( il presidente Gaetano Cuoco e il presidente incoming, Lucio Bifolco); “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” ( il presidente Vittorio Villari e il presidente incoming, Aldo Cangiano) ; per il “Club Rotaract di Salerno”( presieduto da Roberta Palumbo, presidente incoming Francesca Laudisio), era presente il prefetto incoming Gennaro Petraglia.

Aniello Palumbo