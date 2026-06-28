Passaggio di Consegne al “Rotary Club Salerno Est”: nuova Presidente l’avvocato Valentina Dell’Acqua.  

Nella cornice dell’Hotel Mediterranea di Salerno si è svolta la tradizionale cerimonia del “Passaggio di Consegne” del “Rotary Club Salerno Est”. L’avvocato civilista Valentina Dell’Acqua ha ricevuto, con emozione, il collare e lo spillino dal Presidente uscente, l’ingegnere Ermanno Lambiase. Per la neo-presidente si tratta del culmine di un legame profondo con il mondo rotariano, iniziato nel 1992 nel “Rotaract Club Salerno” e proseguito, dal 2004, all’interno del “Rotary Club Salerno Est”: “Dal 1992 sono stata rotaractiana. È stata una carriera molto lunga, anche a livello internazionale: sono stata presidente del “Rotaract Club Salerno”. Poi ho avuto incarichi distrettuali e nazionali all’European Rotaract Information Centre, di cui sono stata membro del comitato esecutivo e poi presidente. Nel 2004 sono stata presentata al “Rotary Club Salerno Est” dal dottor Antonio Brando; Club che era anche quello di mio padre, Giovanni, che ne è stato socio fondatore”. Nel segno della continuità, la Presidente Dell’Acqua guiderà il Club portando avanti i progetti storici e identitari del sodalizio, come “Una Mano Vela Diamo”, con i giovani rotariani del Rotaract e dell’Interact, e “Le Domeniche della Salute”. Continueremo la collaborazione con il centro “Il Girasole”, nel quartiere Sant’Eustachio, e le attività internazionali come il “Progetto Kenya” grazie alla disponibilità della nostra socia volontaria rotariana, la dottoressa Rossella Cirillo: per noi è fondamentale, sia avere un rapporto con la comunità locale, sia riuscire ad agire a livello internazionale per creare del bene”. La Presidente Dell’Acqua ha scelto di non adottare un motto personalizzato, bensì di sposare pienamente la linea strategica globale: “Quest’anno il nostro Presidente Internazionale Olayinka H. Babalola ha scelto il motto “Creiamo un impatto duraturo” che è un motto estremamente sintetico e particolarmente forte”. Tra i principali obiettivi sul territorio, la neo-presidente ha posto l’accento sulla tutela dei minori di fronte alle insidie del digitale:” Sono molto interessata a occuparmi delle tematiche che si riferiscono al rapporto dei bambini e dei giovani con le nuove tecnologie, perché stanno emergendo delle criticità molto importanti, sia dal punto di vista strettamente soggettivo, diciamo anche della alienazione personale, sia anche per l’aspetto relazionale, che viene ugualmente intaccato, colpito dalla influenza, anche spesso negativa, dei social media. La traccia è di inserire l’azione del Rotary in maniera coordinata anche con quella degli enti locali, delle istituzioni e della scuola”. La neo – presidente svilupperà un’azione sinergica con i Club Rotaract e Interact e anche con altre associazioni come “Toastmasters”:” Sul fronte dello sviluppo delle competenze trasversali (soft skills), il Club organizzerà incontri con l’associazione Toastmasters, presieduta dall’antropologa Noemi Taccarelli, che saprà sicuramente dare degli input molto sfidanti per tutti i soci”. Naturalmente la Presidente Dell’Acqua consoliderà il legame con le istituzioni locali:” In particolare con l’Assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’Assessore Paola De Roberto, anche per incrementare l’efficacia di iniziative come le giornate dedicate alla donazione di sangue”. Il primo progetto che sarà messo in campo dalla nuova presidente sarà quello che prevede la consegna di kit con catadiottri e fanalini per salvaguardare l’incolumità pubblica: “La prima iniziativa programmata per il mese di luglio sarà quella denominata in via provvisoria “Pedala sicuro”. Sarà realizzata in interclub con tutti i Club Rotary della costa che va da Salerno a Paestum: “Salerno Est”, “Salerno Picentia”, “Bellizzi Montecorvino”, “Battipaglia”, “Paestum Centenario” ed “Eboli”. Il progetto nasce dall’osservazione dei lavoratori extracomunitari che si muovono di notte su biciclette non equipaggiate. Noi riteniamo di dover agire su questo fronte per mettere in sicurezza i ciclisti e anche gli automobilisti, perché la sicurezza è per tutti e non deve essere un lusso, un privilegio, ma una condizione di base che tutti dobbiamo raggiungere”. Il Presidente uscente Ermanno Lambiase ha tracciato il bilancio di un anno intenso: “L’anno rotariano che abbiamo appena vissuto è letteralmente volato via. “Tempus fugit”, ci ricorda Virgilio”. Dopo aver ringraziato la sua famiglia per il supporto dato: la moglie Daniela e i figli Maria Rosa ed Emmanuele, il Presidente Lambiase ha elogiato la coesione del gruppo:” Siamo riusciti a concretizzare quello che è il motto del Rotary: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Ogni singolo progetto che è stato realizzato è stato costruito mattone dopo mattone grazie al contributo di tutta la famiglia rotariana, quindi l’Interact, il Rotaract, l’Inner Wheel e il Rotary, tutti uniti per raggiungere il nostro grande obiettivo. In fondo, noi rotariani siamo dei sognatori che desiderano realizzare un mondo migliore”. Il Presidente Lambiase ha ricordato attraverso delle slide le attività progettuali poste in campo dal Club:” Per tendere una mano a tutte le persone che si trovavano in una situazione di disagio” e consegnato targhe e attestati di merito a tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto i progetti realizzati dal Club: al Facilitatore Distrettuale Giacomo Gatto; all’Assistente del Governatore Tony Ardito; al Coordinatore della Caritas Diocesana don Antonio Romano; alla dottoressa Antonella Maisto dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno; alla dottoressa Angela Maisto, dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, medico volontario rotariano del “Rotary Club Salerno Duomo”; alla professoressa Melania Izzo, in rappresentanza della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Calcedonia – San Tommaso D’Acquino Annamaria Martulano; alla Dirigente Scolastica del Liceo Francesco Severi, Barbara Figliolia; alla professoressa Ida Lenza, Dirigente Scolastica del Liceo Classico Torquato Tasso; alla professoressa Maria Ida Chiumiento, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Barra- Mari; alla professoressa Lea Celano, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Genovesi – Da Vinci; alla professoressa Annarita Carrafiello, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Santa Caterina – Amendola; alla professoressa Antonietta Nunziante Cesaro; al Direttore di Sala dell’Hotel Mediterranea Antonio Zambrano; alla dottoressa Carolina Mauro del Reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno; al dottor Antonio Brando , Urologo, Past Governor del “Distretto Rotary 2101”; al dottor Umberto Ferrentino del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno ; al Past Governor Marcello Fasano; al Professor Francesco Polese, socio del “Rotary Club Salerno Est”; al Colonnello Crivellotto Andrea Enzo Gottardo, Comandante del Reggimento Guide di Salerno; al dottor Ferdinando Annarumma, già primario del Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Salerno, al coordinatore della “Salerno Basket”, Maurizio Fuccillo; alla presidente del “Rotary Club Paestum Centenario”, Carrie Elise Rodella; alla dottoressa Maria Stefania Riso dell’associazione AGAPE; al dottor Marcello Buonfiglio dell’associazione “Il Villaggio di Esteban”; al dottor Elio Abbraccio dell’Associazione “Insieme Possiamo”; al professor Tiziano Citro, Presidente dell’associazione “Sergej Rachmaninov” ; al dottor Gerardo D’Amato del “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”; al dottor Ersilio Trapanese, Past President del “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”; al dottor Carmelo Orsi, Past President del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”; al dottor Vincenzo Capuano Past President del “Rotary Club Salerno Picentia”; al dottor Raffaele Napoli , Past President del “Rotary Club Salerno Picentia”; al Presidente del Comitato di Quartiere di Pastorano Domenico D’Amore; al dottor Gianluca Vinciguerra del Comitato di Quartiere di Pastorano. Altri riconoscimenti sono stati consegnati a : “Caffè Grieco” di Vincenzo Grieco; al dottor Raffaele Elia, socio del “Rotary Club Bellizzi Montecorvino Rovella; al Colonnello Erminio Laudati dell’U.N.U.C.I; al dottor Arturo Iannelli Presidente dell’associazione “Angela Serra”; all’avvocato Pasquale Montuoro, Presidente del “Rotary Club Cava de’ Tirreni”; alla dottoressa Antonella Napoli della Cooperativa “ Fili D’Erba”; al geometra Angelo Senatore della A.S. COSTRUZIONI S.A.S.; alla dottoressa Giorgia Della Polla dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli; al dottor Antonio Di Donna, Past President del “Rotary Club Acerra Casalnuovo”; al Maestro Filippo Morace, Docente di Canto lirico al Conservatorio Martucci di Salerno e Past President del “Rotary Club Caserta Reggia” ; alla professoressa Marianna Bortone Blasi, Past President del Club Inner Wheel Salerno Carf; alla professoressa Daniela Grimaldi”, socia del “Rotary Club Salerno Est”; all’ingegner Luigi Bisaccia, Presidente del “Rotary Club Battipaglia”; alla professoressa Maria Rosaria Carfagna , Presidente della “Fondazione MIDA”; al Direttore Generale della “Banca Montepruno”, il dottor Federico Cono; al dottor Mauro Nese; alla dottoressa Nicoletta Barrella dell’associazione “Un Cuore a Cavallo”; al dottor Norè Laus del “Gruppo Laus”; a Marco e Giovanni Nicolao dell’Agriturismo di Albori “Il Cavaliere dei Conti”; a Francesco Forte e Silvana Piccini dell’Associazione “Un Sorriso per la Vita”; al Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il Capitano di Vascello Giovanni Calvelli; all’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto; all’avvocato Orazio De Nigris AD della “Stazione Marittima di Salerno” e al dottor Giuseppe Gallozzi, Presidente della “Stazione Marittima di Salerno”; al dottor Marcello Gambardella della “Travelmar”; al dottor Giovanni Ricco, Presidente del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno; al Sindaco del Comune di Cetara Fortunato Della Monica e al District Interact Chair, l’avvocato Vincenzo Cestaro, Past President del “Rotary Club Battipaglia”. L’Assistente del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo, il Cavaliere Tony Ardito ha elogiato l’operato del Presidente e di tutta la squadra rotariana del “Salerno Est”:” I tanti amici che, a vario titolo, hanno donato parte del proprio tempo, la propria elevata professionalità, collaborando al grandioso e importante lavoro portato avanti da Ermanno, contribuendo a toccare tutti, nessuno escluso, gli aspetti del tessuto sociale locale, e contribuito a dare una spinta anche a livello nazionale e internazionale al Rotary. Quest’anno ho capito che rendere un buon servizio, qualunque sia il compito che noi svolgiamo, da Rotariani e da non Rotariani, da uomini e da donne, da persone, da membri di questa umanità, è compiere una missione di pace. Io pratico la gratitudine e nella chiusura di quest’anno rotariano, ritengo che questo sentimento in me sia accresciuto”. Il formatore del Club, Giacomo Gatto, ha espresso la propria emozione nel ritornare a supportare il “Rotary Club Salerno Est” di cui è stato presidente:” Per me è stato un ritorno a casa. Quando ebbi la notizia che fra i vari compiti dovevo assistere come facilitatore il “Rotary Club Salerno Est”, mi sono emozionato, perché è il club dei quattro governatori e io li ho vissuti tutti e quattro: Mario Mello, Marcello Fasano, Gennaro Esposito e Antonio Brando”. L’Assistente del nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101” Giuseppe Nardini, la professoressa Carmen Matarazzo, ha sottolineato l’importanza della famiglia rotariana:” Possiamo considerarla una estensione della famiglia naturale: è importante stare insieme in amicizia per creare famiglia”. Dopo i saluti del Prefetto Giovanni Maio alle numerose autorità rotariane e civili intervenute alla serata e la lettura della “Preghiera Rotariana “letta dalla Presidente del “Rotaract Salerno Est” Giovanna Morea, il Presidente uscente Ermanno Lambiase ha ringraziato tutti gli amici del Consiglio Direttivo, i soci del Club e rivolto un pensiero agli amici rotariani che non ci sono più:” Hanno contribuito a rendere grande il nostro Club: saluto Lidia e Maria Rosa, per essere venute qui questa sera ed esprimere col Rotary il nostro più grande affetto nei confronti di Carmine e di Emilio”. Il Past President Lambiase ha consegnato la Paul Harris, il più ambito riconoscimento del Rotary ad alcuni dei soci che si sono particolarmente distinti per passione e spirito di appartenenza al Club durante l’anno: Vincenzo Grieco, Carmine Nobile, Alfonso Villani, Raffaele Ferrara, Antonio Vairo, Rosa Cirillo. Nel corso della cerimonia la Presidente Dell’Acqua ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President: Ermanno Lambiase; Presidente Incoming: Antonio Capece; Vicepresidente: Carmine Nobile; Segretario: Maurizia Albano; Segretario Esecutivo: Luca Brando; Tesoriere: Vincenzo Grieco; Prefetto: Giovanni Maio. Consiglieri: Francesco Polese, Manuela Rossomando, Antonio Vairo, Raffaele Ferrara, Riccardo Ciciriello. Presenti alla serata: il Past Governatore Marcello Fasano, il Past Governor Antonio Brando; il Facilitatore Distrettuale entrante Giuseppe Amarante, il Segretario Distrettuale Mario Petraglia. I Presidenti dei Club Rotary: “Salerno”: Francesco Caggiano; “Salerno Duomo”: Gaetano Cuoco; “Salerno Picentia”: Lucio Bojano; “Salerno Nord dei Due Principati”: Vittorio Villari; “Nocera Apudmontem”: Marianna Giannella; “Angri-Scafati Real Valle”: Rachele Somma; “Battipaglia”: Luigi Bisogno; “Eboli”: Elio Rocco; “Inner Wheel Salerno CARF”: l’uscente Marcella Anzolin e l’entrante Marisa Fiorillo; “Inner Wheel Salerno Est”; l’uscente Mirella Amato e l’entrante Lara Bracesco. I presidenti Incoming: “Salerno”: Giulio Trimboli; “Salerno Duomo”: Lucio Bifolco; “Salerno Nord Due Principati”: Aldo Caggiano; la nuova Presidente del “Rotaract Salerno Est”, Emmanuela Vastola, con il Vicepresidente e Consigliere Distrettuale Francesca Zampaglione, i segretari Giuliano Indelli e Alessia Aliberti e il Past President Aldo Addesso; il Presidente dell’Interact Club Salerno Est: Emmanuele Lambiase. Presenti, inoltre, la Past President del “Rotary Club Campagna”: Maria Manuela Russo; Giovanni D’Elia del “Rotary Club Battipaglia”; il segretario del “Rotary Club Bellizzi Montecorvino Rovella”: Raffaele Elia; il Past President del “Rotary Nocera Apudmontem”: Francesco Amato; Fabrizio Cortini e Angela De Feo, Past President del “Rotaract Club Salerno” e il Responsabile dell’Area Executive della “Banca Montepruno” il dottor Antonio Mastrandrea.

Aniello Palumbo