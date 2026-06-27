A Minori arriva Saporitissimo dal 3 al 5 luglio

Saporitissimo arriva in Costiera Amalfitana con la sua prima edizione in programma a Minori dal 3 al 5 luglio 2026, un’edizione che replica il format reduce dal recente successo dell’edizione in piazza Dante a Napoli.

Un evento che mette insieme il meglio delle eccellenze artigianali e agroalimentari italiane, tra stand, arte dal vivo e spazi dedicati alle famiglie.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Minori e voluta dall’assessora Paola Mansi. Tra gli stand saranno presenti prodotti provenienti da tutta Italia: meritano la menzione le ceramiche di Caltagirone, cosmetici, saponi naturali, pelletteria, ma anche il caciocavallo impiccato dell’avellinese, i prodotti del Cilento, la liquirizia, il tè ricercato e gli immancabili prodotti siciliani.

Un percorso del gusto che attraversa l’Italia, dal Nord al Sud. Tra i contenuti speciali dell’evento, anche un’opera realizzata sul posto. Si tratta di “MINORI VISTA MARE”, un 3D streetpainting della Scuola Napoletana dei Madonnari, realizzato dall’artista Gennaro Troia.

Un omaggio alla bellezza della Costiera, dipinto direttamente sotto gli occhi del pubblico. Spazio anche ai più piccoli, con un’area gonfiabili allestita nel campetto della piazzetta del lungomare California, a cura de “I Gonfiabili di Lulu”.

“Saporitissimo Minori – spiega l’organizzatore Luigi De Simone dell’associazione D2- è l’occasione giusta per scoprire, assaggiare e portare a casa pezzi d’Italia autentica, in uno dei borghi più belli della Costiera Amalfitana”.