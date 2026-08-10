La regola dei terzi giovedì 13 ai Barbuti

Giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, per Foglie di Teatro, la Compagnia dell’Eclissi porta in scena “La regola dei terzi”, di e con Marco De Simone.

In scena Marco De Simone ed Enzo Tota. Regia di Marcello Andria (ingresso 10 euro). Con lo stesso biglietto, alle 20.30, prima dello spettacolo, si potrà partecipare ad una passeggiata culturale per la città guidata dall’associazione culturale Erchemperto.

L’opera, scritta da Marco De Simone e prodotta dalla Compagnia dell’Eclissi, è diretta da Marcello Andria. Sul palco recitano Enzo Tota e lo stesso autore De Simone, accompagnati dalle scenografie di Francesca Laghezza e dai costumi di Angela Guerra. Il testo, che in precedenza ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi di drammaturgia, tra cui il Premio InScena! di New York e il Premio Clepsamia di Milano, sviluppa la narrazione a partire da un episodio storico accertato. La trama si concentra sui fatti della notte del 9 luglio 1943, vigilia dello sbarco alleato in Sicilia. Il fotoreporter Robert Capa si lanciò con il paracadute per documentare militarmente la zona, ma atterrò su un albero rimanendovi ferito e bloccato per diverse ore, fino all’arrivo e al soccorso da parte di un contadino dell’entroterra.

Lo spettacolo si inserisce in questo contesto per ricostruire il dialogo e il confronto tra le due figure: l’inviato di guerra da una parte e l’abitante locale dall’altra. Il titolo del lavoro fa riferimento alla nota tecnica di composizione fotografica, utilizzata per posizionare i soggetti nei punti di maggiore attenzione visiva all’interno di un’inquadratura.

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